Lyže, dárky a zvláštní fotbalový vrchol roku. V zimě, v Kataru

Jenže rok, který prozáří mistrovství světa, bude výjimečný vždy a za všech okolností. Ten s letopočtem 2022 tuplem, protože letošní šampionát v Kataru vyvolává víc diskusí než kterýkoli předchozí.

Pokud jste zvyklí na přelomu listopadu a prosince pokukovat po lyžařské dovolené, shánět dárky nebo se nutit do předvánočního úklidu, tentokrát vám přibude ještě jedna aktivita. Zatrhněte si v kalendáři úsek od 21. listopadu do 18. prosince: v tomhle rozmezí se bude bojovat o nadvládu nad fotbalovým světem, jelikož v létě by bylo v Kataru nesnesitelné vedro.

Svět teď objeví, jaký Katar doopravdy je. Gianni Infantino šéf FIFA

Mohli bychom se teď bavit o tom, jestli je favoritem Brazílie, Francie, Německo, nebo někdo jiný. Jestli superhrdinové Messi s Ronaldem (pokud se Portugalsko vůbec kvalifikuje) využijí poslední šanci získat světové zlato. A jestli do Kataru přes zrádnou dvoukolovou březnovou baráž proklouznou také Češi. Jenže existují i zásadnější otázky, které všechno přebijí.

Především: Je vůbec správně, že se hraje v Kataru, na němž ulpělo nesmazatelné podezření, že si pořadatelství koupil?

Jistě, že ne. Státní televize al Džazíra údajně jen pár dní před rozhodnutím nabídla světové fotbalové federaci FIFA 400 milionů dolarů za televizní práva, aby ve výběru hostitele získala výhodu. Pro bývalého šéfa evropského fotbalu Michela Platiniho si kvůli podezření, že se na korupčních čachrech podílel, dokonce přišla policie.

Ale šampionát už v Kataru zůstal.

Navzdory tomu, že...

– Podle britských médií kvůli nelidským podmínkám při stavbě stadionů zemřelo přes 6 500 dělníků původem z rozvojových zemí.

Lidská práva, na hřišti i mimo něj. Norové upozornili na podmínky dělníků v Kataru, dějišti příštího mistrovství světa. Na snímku útočník Erling Haaland.

– Katar je rozlohou skoro sedmkrát menší než Česko a narvat na jeho východní pobřeží osm obřích stadionů plus fanoušky z celého světa je samo o sobě pošetilé.

– Kvůli nezvyklému termínu narůstá covidové riziko: v (pod)zimních měsících hrozí, že se vir bude nekontrolovaně šířit. A odkud asi poletí na šampionát většina hráčů? Přece z Evropy, kterou koronavirový strašák už třetí rok paralyzuje. Jenže i když má zimní mistrovství po celém světě spoustu odpůrců, z prvotních úvah o bojkot nakonec všichni vycouvali. Proto už se spíš začínají řešit detaily: třeba možnost ozkoušet v Kataru automatické vyhodnocování ofsajdů, tedy technologii, která by měla zase o něco ulehčit rozhodčím.

Organizátoři se problémů nebojí a Gianni Infantino, šéf FIFA, za všechny vzkazuje: „Svět teď objeví, jaký Katar doopravdy je.“

Zbývá rozluštit, jestli je to dobrá, nebo špatná zpráva.