Díky Lothare. Jít k Italům a Portugalcům by bylo frustrující, říká Šilhavý

Při pátečním losu v Curychu zbývala v pavouku tři volná místa pro tři nenasazené národní týmy, ale jen jediné přijatelné.

Kdo půjde proti průměrnému Švédsku? A koho ruka Matthäuse pošle proti favoritům Itálii a Portugalsku?

První „výhru“ v dodatečných bojích o postup na šampionát si připsalo Česko, smůlu měly Turecko a Severní Makedonie.

Los baráže o MS 2022 Jak vypadají skupiny, kdy se hraje

„Chtěli jsme se vyhnout Itálii i Portugalsku. Všichni víme, že to jsou giganti,“ poznamenal Šilhavý, který los kvůli opatřením v souvislosti s šířením koronaviru sledoval s asistentem Jiřím Chytrým online z Česka.

Co Švédsko, trenére?

Těžký soupeř jako všichni ostatní, co byli v osudí. Co jsme v poslední době se Švédy hráli, tak ty zápasy byly vyrovnané. Vím, nebudou mít Zlatana, to je pro nás dobrá informace. Začneme hned sbírat další, abychom se co nejlíp na březen připravili.

Oddechl jste si, že nejdete na Italy nebo Portugalce?

Nechtěli jsme k nim, ale tím samozřejmě neříkám, že se Švédy je to pro nás jasná výhra. Portugalci a Italové v baráži jsou nepatřičně, takové týmy by tam být neměly. Představa, že bychom měli být v jejich skupině, by byla frustrující. Samozřejmě, neříkám, že se porazit nedají. Je to na jeden zápas, to může dopadnout jakkoli. Jsme rádi, že to Lothar vylosoval takhle.

Když Švédy vyřadíte, čeká vás vítěz souboje Rusko - Polsko.

Je předčasné o tom mluvit, ale oba soupeři jsou si podobní. V Polsku jsme nedávno vyhráli, pro naše fanoušky je to kousek. Ano, Polsko by pro nás bylo lepší. Ale hlavní je, aby se nám uzdravili hráči, kteří nám teď na podzim chyběli. Aby byli ve formě, abychom měli v březnu co nejsilnější tým.