Bude se losovat baráž. Na Česko číhá Itálie, Portugalsko, či znovu Wales

Češi skončili v kvalifikaci až třetí a do play off prošli jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem.

Proto figurují mezi šesticí nenasazených, čili tzv. semifinále odehrají venku. O pořadatelích tří finále, závěrečných bojů, z nichž vzejdu zbylí tři evropští účastníci světového turnaje, rozhodne předem rovněž tento los.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si můžou zopakovat kvalifikační bitvy s Walesem, jemuž podlehli 0:1 a doma s ním remizovali 2:2. V nedávné době se často potkávali také s jiným ostrovním celkem Skotskem: v červnu na jeho půdě na úvod Eura zvítězili 2:0, loni na podzim mu dvakrát podlehli Lize národů.

V osudí ovšem číhají větší hrozby. Evropští šampioni Italové, jimž Češi před turnajem v přípravě podlehli vysoko 0:4, či Portugalci, vítězové předchozího Eura, s kapitánem Cristianem Ronaldem.

Baráž o MS 2022 v sídle FIFA v Curychu se losuje od 17 hodin Nasazení: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales Nenasazení: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, Česko. Rusko a Ukrajina na sebe z politických důvodů narazit nemohou. Jde o platné pravidlo FIFA i UEFA.

„Z logiky věci by se každý nejradši vyhnul Itálii, mistrům Evropy,“ přiznal Tomáš Vaclík. „Ale třeba ve Skotsku jsme si to v červnu zkusili i před jejich fanoušky a vyhráli jsme. To by bylo určitě snazší než třeba Portugalci,“ přidal Jakub Brabec.

Zmíněné favority, fotbalové giganty, v kvalifikaci nečekaně předčili Švýcaři, respektive Srbové. Do baráže spadlo na poslední chvíli také Rusko, které ve finiši nezvládlo rozhodující utkání v Chorvatsku. A o postup na šampionát budou z pozice nasazených týmů bojovat rovněž Švédsko.

Play off, chcete-li baráž, se odehraje ve čtvrtek 24. a v úterý 29. března příštího roku.

Už se nehraje na dvojzápasy doma a venku, se vznikem Ligy národů se podoba baráže v Evropě změnila: z dvanácti účastníků dodatečných bojů si letenky do Kataru zajistí jen tři reprezentace.

Los rozdělí dvanáctku týmů do tří větví po čtyřech a následovat budou malá play off. Všechny zápasy se hrají na jedno utkání.

Česká reprezentace si v samostatné historii zahraje baráž o mistrovství světa potřetí a poprvé od roku 2005. Tehdy po dvou vítězstvích 1:0 vyřadila Norsko a vybojovala dosud jedinou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. Současný kouč Šilhavý tenkrát dělal asistenta legendárnímu trenérovi Karlu Brücknerovi.