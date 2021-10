Čtyři měsíce pod Fouskem. Seznam úkolů je nekonečný, říká šéf českého fotbalu

Zároveň ho nabíjí, co za sebou vidí. Komise rozhodčích šlape a každé pondělí pečlivě vysvětluje, jednadvacítka vyhrála oba úvodní kvalifikační zápasy, generální sekretář maká a reprezentaci za pár dní čekají další bitvy o mistrovství světa 2022.

Už jsou to čtyři měsíce, co vedete Fotbalovou asociaci. Ale co vám přinesl fotbal jako takový?

Nádherné zážitky z mistrovství Evropy. Hlavně plný stadion v Budapešti, navrch s postupem přes Holanďany do čtvrtfinále, to bylo parádní. V kruzích UEFA nejsem žádný nováček, ale tentokrát gratulace opravdu hřály. Na třech z pěti našich zápasů byl Aleksander Čeferin, prezident UEFA, a po našich výsledcích upřímně blahopřál. Ve Wembley jsem na čestné tribuně mohl pozdravit prince Williama.