Fouskův muž na odstřel? Vedení fotbalu se střetne kvůli generálnímu sekretáři

Řádné úterní zasedání může být pořádně výbušné.

Výkonný výbor by se měl zabývat reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým. Ten ani měsíc po porážce ve Švédsku a vyřazení v baráži o mistrovství světa 2022 neví, jestli bude u národního mužstva pokračovat.

Kontrakt má do července letošního roku. A tak se zatím se svým realizačním týmem chystá na červnová atraktivní utkání v Lize národů.

Česko hraje doma proti Švýcarsku a Španělsku, vzápětí se vydá do Portugalska a pak nastoupí znovu proti Španělsku, tentokrát v Málaze.

Šilhavý by měl rád jistotu co nejdřív. Chtěl by vědět, jestli se s ním počítá dál, jestli povede Česko i do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu.

Šéf FAČR Petr Fousek, manažer reprezentace Libor Sionko a trenér Jaroslav Šilhavý.

Dosavadní jednání s předsedou Fouskem rozuzlení nepřinesla, rozhodnutí však stejně musí učinit výkonný výbor. Otázkou je, jestli se k tomu ve světle nových událostí už teď dostane.

„K podání podnětu došlo až po jednání s dalšími proreformními stranami včetně předsedy Petra Fouska a místopředsedy Jiřího Šidliáka. Nejen Fotbalová evoluce upozorňuje delší dobu na řadu problémů spojených s řízením asociace,“ píše ve svém prohlášení.

Fotbalová evoluce je spolek, který se po zatčení bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra v říjnu 2020 podílel na změnách v českém fotbale. Stal se představitelem nových pořádků především v nejnižších patrech fotbalu na okresech a krajích.

Jeho přidruženým členem je například někdejší reprezentant Vladimír Šmicer či Jan Eisenreich - předseda etické komise, která rozdává tresty v korupční kauze Berbra, Rogoze a spol.

F-evoluce má také své zástupce Tomáše Neumanna a Rudolfa Řepku ve vedení fotbalu, oba jsou ve dvanáctičlenném výkonném výboru, který asociaci řídí. Společně s předsedou Fouskem a jeho lidmi mají proreformní síly ve výkonném výboru většinu. Ale ty se teď mohou tříštit.

Předmětem sváru je osoba generálního sekretáře Michala Valtra. Fotbalové evoluci se nelíbí, jakým způsobem Valtr pracuje, jak dělá personální změny, že na důležité pozice dosazuje lidi bez výběrových řízení.

„Zcela zásadním důvodem pro tento krok je (ne)transparentnost procesů v rámci asociace. Na většinu pozic neproběhla a neprobíhají otevřená výběrová řízení. Posty jsou obsazovány loajálními lidmi bez odborných předpokladů a to zcela bez vědomí výkonného výboru, který je záměrně obcházen,“ tvrdí Fotbalová evoluce.

Konkrétně poukazuje na pozici ředitele oddělení rozvoje, kde Milan Doruška od 1. dubna nahradil Jiřího Kotrbu. A také probíhající proces obsazení finančního ředitele, jímž je léta Libor Kabelka.

Nový předseda fotbalové asociace Petr Fousek, vlevo český místopředseda Jan Richter a vpravo Jiří Šidliák, místopředseda za Moravu.

F-evoluce rovněž Valtrovi vytýká, že podklady na zasedání výkonného výboru nejsou dodávány včas, aby členové měli možnost si je řádně prostudovat. „S některými podklady se členové seznamují přímo na zasedání a to způsobuje průtahy a působí neprofesionálním dojmem,“ píše se v prohlášení.

„Celkově hodnotíme řízení asociace jako neprofesionální. Chybí dlouhodobě slibovaný akční plán a strategie rozvoje asociace. Neutěšená situace panuje v samotném sekretariátu. Po řadě změn, ke kterým došlo po volbách v červnu 2021, považujeme nyní za klíčové, aby se řízení sekretariátu ujal člověk, který je odborně i osobnostně vhodnějším typem. Michal Valtr přebíral vedení asociace v nelehké době a potýkal se s řadou komplikovaných situací. Ale domníváme se, že je nutné se posunout dál a to včetně změny na pozici generálního sekretáře.“

Z vyjádření lze také vystopovat, že zástupci F-evoluce si představovali rychlejší a razantnější reformy v asociaci.

„Ke zmíněné záležitosti se vedení asociace vyjádří v rámci tiskové konference po zasedání výkonného výboru,“ poznamenal Martin Gregor, zástupce ředitele oddělení komunikace.

Jaké mohou být frakce ve VV FAČR předseda Petr Fousek a jeho lidé: místopředseda Jiří Šidliák, Pavel Nezval, Vladimír Kristýn, Radek Zima zástupci F-evoluce: Rudolf Řepka, Tomáš Neuman další členové: Jan Richter, Martin Drobný, Dušan Svoboda, Adolf Šádek a Václav Andrejs.

Valtr působil ve strukturách Evropské fotbalové unie (UEFA), s Fouskem byl v organizačním výboru mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které v roce 2015 Česko pořádalo.

Je ekonomicky a právně vzdělaný. Od svého nástupu na asociaci loni v létě musel a musí řešit řadu nevýhodně uzavřených personálních smluv. Jelikož mají některé dlouhé výpovědní lhůty a jejich okamžité ukončení s sebou nese zvýšené náklady, nejdou všechny změny udělat hned.

Je nositelem úsporných opatření, asociace v současné finanční situace musí šetřit a omezovat výdaje, kde se dá. A to rovněž mnohým není po chuti.

Samotná F-evoluce nemá ve výkonném výboru převahu. K odvolání Valtra by musela získat podporu od členů, kteří se ve volbách nehlásili k ní ani k Fouskovi.

Jde například o zástupce profesionálního fotbalu Dušana Svobodu s Adolfem Šádkem, místopředsedu asociace a politika Jana Richtra či Martina Drobného, předsedu Řídící komise pro soutěže v Čechách, který léta pracoval pod Berbrem.

To je se Rudolfem Řepkou a Tomášem Neumannem celkem šest hlasů z dvanácti. Rozhodnout tak může například Václav Andrejs, který je jako Řepka s Neumannem členem za kraje a okresy v Čechách. Při volbách nepatřil vyloženě k žádné straně.