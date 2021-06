Muž, který přebírá část Berbrovy agendy: Fousek by měl fotbal posunout

Několikrát v minulosti jihomoravský fotbalový předseda Vladimír Kristýn deklaroval, že se nezajímá o vysokou funkci ve vedení českého fotbalu. Nyní do ní směřuje - Kristýn se na valné hromadě v Nymburce novým členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR.

„Místo jižní Moravy, tedy mé, by podle prvních rozhovorů s panem předsedou (Petrem Fouskem) mělo být v předsednictví regionální komise,“ signalizuje.

Co se změnilo, že vás to dovedlo mezi dvanáctku členů výkonného výboru na FAČR?

Vždycky jsem říkal, že nebudu kandidovat, pokud bude ve funkci místopředsedy pro Čechy Roman Berbr, který svůj vliv rozpínal i na Moravu. Nazýval jsem to vstupem do kontaminovaného prostředí, který není pro Moravu vhodný, protože by mohlo docházet k osobním střetům. Přišly ale události loni v říjnu (tehdy byl Berbr zatčen) a my jsme věděli, že jižní Morava může svojí kompaktností přispět ke zlepšení poměrů ve fotbale. A protože jsme byli v úzkém kontaktu jak s Petrem Fouskem, tak s Jiřím Šidliákem, novým místopředsedou FAČR za Moravu, rozhodli jsme se k tomu postavit čelem.

Kdo je to my?

V tuto chvíli blok jižní Moravy, Vysočiny a větší části Olomouckého kraje. Komunikace na úrovni těchto krajů byla velmi výrazná.

Co řeší regionální komise, do jejíhož čela směřujete?

To je orgán, který by měl jednou za čtvrt roku reagovat na potřeby krajů. Za Romana Berbra, jenž ji měl vést, komise téměř nefungovala.

Posiluje se zároveň pozice jihomoravského fotbalu v rámci asociace?

V to doufám! (úsměv) Myslím si, že tím, jak se jižní Morava prezentovala ve volbách, a průběhem volební kampaně, si svoji pozici odpracovala. Věřím, že jsme bráni jako velmi silný partner.

V čem by se měl dostavit pozitivní odraz voleb?

Zase až tak bych to nepřeceňoval, že bychom třeba měli nějakým způsobem čerpat výhody. Jde o fotbal jako celek a vůči všem krajům je potřeba postupovat stejně. Musíme však vycházet i z toho, že jižní Morava má třetí nejvyšší počet registrovaných hráčů, krajský přebor dorostu bychom kvůli zájmu potřebovali rozšířit. Pracuje se zde dobře.

Dopadla valná hromada jako celek pozitivně? Lze teď fotbalu zase věřit?

V každém případě dostala veřejnost dobrý signál, že fotbal může být i samoočistný. I když k tomu události kolem Romana Berbra přispěly. Podle mého názoru ale ukáže čas, na oslavné ódy je ještě brzo.

Co čekáte od nového předsedy Fouska?

Že s jeho osobou přijde zlepšení pohledu na fotbal. Petr Fousek je zkušeným funkcionářem a člověkem s vizí, která je jasná, jak co do postavení fotbalu na mezinárodní scéně, tak v rámci české společnosti. I s vizí, jak by měla fungovat asociace. Má jasno o organizační struktuře, má představu o personální otázce. Měl by mít předpoklady fotbal posunout.

Byla valná hromada ve čtvrtek z vašeho pohledu hodně dramatická?

Jednak byla velmi dlouhá, jednak se neobešla bez výrazných chyb v rámci přípravy. Složitá byla i v tom, že hnutí Fevoluce, zaměřené na českou stranu, mělo poměrně dobře zvládnutý segment krajů a okresů, ale bohužel se mu nepodařilo dostat zcela na svoji stranu kluby z ČFL a divizí v Čechách.

Vadil vám v něčem kandidát na místo předsedy Karel Poborský?

Nemyslím si, že by to bylo až tak výrazné. Karla Poborského si velmi vážím jako internacionála a legendy a díky tomu, že mám možnost vidět, jak pracují mládežnické akademie, konkrétně zdejší jihomoravská, musím jeho práci na tomto poli i ocenit. Tuto práci, do které hovoří, vykonává velmi dobře.

Jinou ne?

Asi měl důvod kandidovat, a jsem dalek tvrzení, že ho někdo navedl nebo manipuloval. Co mně ale vadilo, byl fakt, že i když při setkávání s ním padaly dotazy na to, kdo tvoří jeho tým a kdo jej nominoval, neřekl nám to. Tohle by člověk, který chce být předsedou, neměl mít problém odtajnit. Nikdy se to nestalo.

Kdo podle vás za Poborským stál?

Logickou odpovědí by bylo, že to byl stávající aparát fotbalové asociace.

Ožehavé téma: bylo součástí valné hromady i vyjednávání o tom, zda zůstane první liga v osmnácti týmech a zachrání se díky tomu Příbram a s ní i Brno?

Nebylo, to je čistě v kompetenci Ligové asociace. O tomto si LFA rozhoduje samostatně. Otázka ponechání osmnácti ligových účastníků je podle mého názoru nyní otevřená, registroval jsem kuloární signály, že by to tak mohlo dopadnout, ale FAČR do tohoto dle mého názoru nebude vstupovat.

FAČR asi ne, ale zástupci ligových klubů se v kuloárech během valné hromady jistě potkávali a mluvili spolu.

V novém výkonném výboru má LFA jen dva zástupce, a to Dušana Svobodu a Adolfa Šádka. Předmětem otevřených jednání tato otázka nebyla, a pokud ji LFA řeší, tak já ty informace nemám. Jestli by se měla řešit, pak zřejmě jen na úrovni klubů první a druhé ligy.

Jak to dopadne?

Netroufám si odhadovat, ale vnímám názory, že marketingově je pro fotbal lepší, aby zůstalo osmnáct účastníků. I za cenu toho, že nebude nadstavba. Podle mediálních výstupů je zájem na tom, aby bylo fotbalu více, což splňuje model s osmnácti účastníky.

Souhlasíte s ním?

Netroufám si to hodnotit z pohledu klubů nebo fanoušků, ale jako právník mám za to, že jestliže existuje nějaký daný řád, nějaká pravidla jsou dopředu řečena, tak by měla být i dodržena. Že není dobré s ohledem na výsledek už uzavřené soutěže měnit počet sestupujících z tří na jednoho.

Z jižní Moravy chtěl do vedení českého fotbalu Václav Salač, uchazeč o pozici místopředsedy za Moravu z malého oddílu TJ Heršpice. Sledoval jste jeho cestu, zakončenou nezdarem?

Věděl jsem, že kandiduje, asi dvakrát jsem se s ním osobně setkal. Vím o tom, že má zásluhy o rozvoj mládeže na Vyškovsku. V rámci kampaně pracoval kvalitně, podporu hledal usilovně, klobouk dolů před jeho pracovitostí. Na druhou stranu jsme od začátku věděli, že na tuto pozici budeme volit Jiřího Šidliáka, což jsme panu Salačovi i řekli. Na mě působil dojmem velmi slušného člověka, Šidliákovi jsme ale věřili, že je vhodnějším kandidátem.

Proč?

Je rozeným Moravákem, ovšem žijícím v Praze, a jeho akceschopnost a možnost zapojení do dění jsou tedy lepší. De facto žije v centru dění, což je pro Moravu přínosnější. Nebojím se toho, že i když bude v Praze, že by informace směrem k Moravě nebyly předávány.

V čem bude Moravě užitečný právě Šidliák jako místopředseda?

Nejen že bude v centru dění, ale hlavně má vztahy konkrétně s jižní Moravou nadstandardní. Domnívám se, že stejně je na tom s předsedou řídící komise, panem Nezvalem. Zejména pak musíme brát v potaz, že stávající předseda Petr Fousek si velmi přál, aby volba prvního místopředsedy dopadla právě takhle, aby zvítězil Jiří Šidliák. Věřím, že se tohle nastavení vztahů odrazí i k nám.

S čím budete spokojen, až budete za čtyři roky mandát bilancovat?

Přál bych si, aby fotbal zase začal mít lidskou civilní tvář. Aby za ní nebyl ten Mordor, prostupující s osobou Romana Berbra. Zároveň jsem si vědom, že jsme pouze na startu, a je před námi velká spousta práce.

A konkrétně?

Chtěl bych, aby měl fotbal jasnou strukturu a otevřenost. Bylo by velmi přínosné, aby se o tom přesvědčili i sponzoři a rovněž místní samosprávy a příliv financí do fotbalu aby byl větší. Chtěl bych, aby se víc peněz, které fotbal vyprodukuje nebo obdrží, dostalo do klubů, do těch nejnižších článků. Aby bylo na mládež, na kvalitní trenéry, na vybavení, travnatá hřiště a tak dál.