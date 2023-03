Pocta pro Messiho, dostal sochu vedle Pelého a Maradony

Messi dostal při pondělním ceremoniálu v sídle CONMEBOL v paraguajském městě Luque rovněž repliku trofeje pro mistry světa a pro vítěze Poháru osvoboditelů, který s Argentinou ovládl v roce 2021.

Stejné miniatury převzali před losováním nového ročníku Poháru osvoboditelů i jeho další spoluhráči z národního týmu a trenér Lionel Scaloni.

„O tomhle jsem nikdy ani nesnil, ani jsem na to nepomyslel. Když jsem byl malý, snil jsem o tom, že budu dělat to, co mám rád, že budu profesionální fotbalista. Ušel jsem dlouhou cestu, s mnoha rozhodnutími a porážkami, ale vždycky jsem se díval dopředu a šel si za vítězstvím. To je to nejdůležitější, bojovat o své sny, věřit, že je všechno možné,“ uvedl Messi při ceremoniálu.

Lionel Messi se raduje ze svého jubilejního osmistého gólu v kariéře. S Messim oslavuje Rodrygo de Paul.

„Teď prožíváme mimořádné a překrásné období, dostává se nám spousta lásky. Už byl nejvyšší čas, aby jihoamerický tým zase vyhrál mistrovství světa,“ dodal.

Pro Messiho, jenž coby kapitán dovedl Argentinu ke světovému zlatu po 36 letech, je to další z řady poct. Už o víkendu po něm bylo pojmenováno tréninkové centrum argentinské fotbalové reprezentace v Buenos Aires.