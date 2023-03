Messi je v kontaktu s Barcelonou, viceprezident klubu doufá v jeho návrat

Rodák z Rosaria po sezoně 2020/21 neprodloužil s Barcelonou kontrakt, protože si ho zadlužený klub nemohl dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. „Leo a jeho rodina vědí, co k nim cítím. Účastnil jsem se jednání, která bohužel nevedla k úspěchu. Pořád mě mrzí, že Leo nemohl v našem klubu pokračovat. Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se vrátil. Mělo by to sportovní, společenský i ekonomický význam. Jsme s ním v kontaktu,“ citovala Yusteho španělská média.

Podobné příběhy si podle něj zasluhují šťastný konec. „Doufám, že všechny dílky do sebe zapadnou, aby tento příběh vzájemné lásky skončil tím, že se Messi vrátí do Barcy. Když někoho milujete a rozejdete se s ním, pořád v té lásce chcete pokračovat, i když ztratíte kontakt. Lea budeme vždycky milovat a on zase Barcu a samotné město,“ uvedl Yuste.

Krátce po prosincovém triumfu na mistrovství světa v Kataru, na němž Messi sedmi góly dovedl Argentinu k prvnímu vítězství po 36 letech, deník Le Parisien informoval, že se rekordní sedminásobný držitel Zlatého míče dohodl s PSG na prodloužení kontraktu. Hráč ani klub to však nepotvrdili. Barcelona tak může stále doufat v jeho návrat.

„Záležet bude na mnoha věcech. Jsme vydáni na milost a nemilost finančnímu fair play. Nejvíc to ale bude záležet na Leově přání. Ví, že tohle je jeho domov, že má dveře otevřené a že bychom ho rádi přivítali. Viděl jsem, jak v klubu vyrostl, znám jeho význam. Je příkladný v mnoha směrech,“ prohlásil Xavi.