Povzbuzení k odchodu? Na Messiho se v Paříži píská, legenda doufá v návrat

Když se z reproduktorů na Parku Princů před nedělním střetnutím s Lyonem ozvalo „Lionel Messi“, reagovali někteří z domácích fanoušků hlasitým pískotem. Nikoli poprvé.

Jiné sektory sice tento narativ odmítly a zazněly z nich pokřiky na podporu, ale trend je zřejmý.

Stává se z argentinské ikony pan nežádoucí?

Andrés Onrubia Ramos @AndiOnrubia Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.



Nepomohlo, že Pařížané domácí zápas nezvládli a podlehli 0:1.

Že se jejich náskok na Lens a Marseille ztenčil na šest bodů. Že z 18 utkání po mistrovství světa, na němž Messi dovedl svou zemi na vrchol, prohráli sedmkrát a podruhé za sebou skončili ve vyřazovací fázi Ligy mistrů hned v prvním kole. Že Messi – ať už podvědomě, či ne – může některé fanoušky dráždit třeba poklusáváním v závěrečné dvacetiminutovce, kdy PSG marně usilovalo o vyrovnání.

„Na druhou stranu, pískání na jednoho z nejlepších hráčů sezony, který dal v lize třináct branek a přidal třináct asistencí? Je to trapné,“ reagoval ve vysílání Amazon Prime Video Sport legendární francouzský útočník Thierry Henry.

Bývalý střelec Arsenalu a Barcelony následně vyslovil přání o Messiho návratu do Katalánska, což je jedním z velkých témat posledních dní. V létě mu totiž v Paříži vyprší původní dvouletý kontrakt a zatímco St. Germain logicky usilují o aktivování roční opce, není tajemstvím, že Barca chce Messiho zpátky.

Podle jejího viceprezidenta Rafy Yusteho je Messi, který se údajně chce rozhodnout až po sezoně, se svým bývalým klubem v kontaktu.

„Osobně bych si také přál, kdyby uzavřel svou kariéru v Barceloně,“ pokračoval Henry. „Ten způsob, jakým se s ní musel rozloučit... Nelíbil se mi. Pro lásku k fotbalu by se měl vrátit.“

Messi po sezoně 2020/21 neprodloužil s Barcelonou kontrakt, protože si ho zadlužený klub nemohl dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. Nucený odchod provázely bez přehánění potoky slz.

Henry si navíc myslí, že prostředí týmu, v němž Messi působil nepřetržitě od svých třinácti let a stal se v něm jedním z nejlepších fotbalistů dějin, by mu mohlo vyhovovat víc než Paříž.

„Není snadné vést orchestr se třemi dirigenty,“ narážel na hvězdné trio, jež Argentinec vytvořil s Kylianem Mbappém a Neymarem. „V národním týmu je Leo šéfem, všichni se mu podřizují, zemřeli by pro něj. V Barce by to bylo podobné. V St. Germain je to jiné a je to znát.“