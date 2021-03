Čtenáři by na Wales nasadili Zimu, stopera, co chybí jedenadvacítce

Zima je pro reprezentačního kouče českého “áčka“ Jaroslava Šilhavého aktuálně třetím stoperem za Ondřejem Kúdelou a jeho jmenovcem Čelůstkou.

Právě před ním by hlasující talentovaného slávistu upřednostnili.

Možná je napadlo, že když už nebojuje na malém Euru, měl by dostat šanci na velké scéně, aby jeho nominace dávala smysl. Ostatně ho chtěli vidět v základu i proti Estonsku a Belgii.

Jak jste hlasovali Sestava čtenářů na kvalifikační souboj ve Walesu Vaclík - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Souček, Darida - Provod, Barák, Jankto - Schick.

Na druhou stranu: nemít Zimu, Šilhavý by se při absenci jednoho z výše zmíněných středních obránců musel spolehnout na dodatečně povolaného a neozkoušeného Patrizia Stronatiho, jenž nahradil nemocného Václava Jemelku...



Je známo, jak blízko byla neúčast Kúdely, hráče navíc mohl vyřadit pozitivní test na covid. Proto se Zima připojil k áčku na kvalifikaci mistrovství světa: patří do základu ve Slavii, má zkušenosti z evropských pohárů, z nečekaného záskoku by se mu nerozklepala kolena.

Krejčího, šéfa lavičky v jedenadvacítce, která večer zkusí zázrak proti favorizovanému Španělsku, nicméně jeho absence rmoutí. „A hodně. V druhé polovině kvalifikace nám pomohl, byl jedním z klíčových hráčů. S trenérem áčka Jardou Šilhavým jsme se o tom bavili. Čekal jsem, že v áčku dostane větší minutáž. O to víc mě to mrzí,“ řekl otevřeně.

Zimu by hlasující v anketě postavili do středu defenzivy s Kúdelou, na pravý kraj obrany by si podle nich měl stoupnout Vladimír Coufal, na levý pak slávistický kapitán Jan Bořil.

ONLINE: Wales - Česko od 20:45 v podrobné reportáži minutu po minutě

Z bundesligových navrátilců Patrika Schicka, Vladimíra Daridy, Pavla Kadeřábka a Jiřího Pavlenky by čtenáři iDNES.cz využili první dva. O místo mezi třemi tyčemi si výkonem proti Belgii (1:1) řekl Tomáš Vaclík, jenž v žebříčku konkurenta porazil.

Nejvíc hlasů ze všech obdržel středopolař Tomáš Souček, jenž by měl nastoupit po boku Daridy a Antonína Baráka. Na stranách chtějí fanoušci vidět rozjetého Lukáše Provoda a stálici Jakuba Jankta.

Češi hrají v Cardiffu s Walesem své třetí utkání kvalifikace o mistrovství světa 2022, od 20:45 ho přineseme v podrobné online reportáži.