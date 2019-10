Kouč jedenadvacítky: Je třeba, aby tým šel nekompromisně za úspěchem

Za stěžejní bitvy celé kvalifikace označil trenér Karel Krejčí dnešní střetnutí české jednadvacítky s Řeckem v Karviné a pondělní duel v Uherském Hradišti proti Skotsku.



„Potřebujeme navázat na dobrý start. Říjnový kvalifikační dvojzápas může hodně napovědět o našich vyhlídkách a nadějích,“ řekl Karel Krejčí. „Je třeba, aby celý tým držel maximální koncentraci a šel nekompromisně za úspěchem.“

A pro kouče Krejčího budou oba zápasy pikantní – v Karviné se narodil, v Uherském Hradišti jej bude sledovat rodina z nedalekých Luhačovic. „Moc se těším. Když jsme sestavovali plán domácích zápasů, oba stadiony jsem chtěl využít. Zaprvé proto, že zde je vždy hodně fotbalové prostředí a kdykoliv sem přijel jakýkoliv reprezentační tým, místní si toho hodně vážili a vždy vytvořili fantastické prostředí. To budeme moc potřebovat i teď,“ zdůraznil Karel Krejčí.

„Také pro mě osobně to má zvláštní kouzlo. V Karviné jsem se narodil a do nějakých devíti let tu žil. Začínal jsem tady i s fotbalem a vzpomínky na město ve mně jsou dodnes. Uherské Hradiště je pro mě zajímavé z toho důvodu, že kousek v Luhačovicích má svoji rodinu zase moje manželka. Osobně budu mít velkou motivaci před příbuznými uspět.“

Ovšem aby mladí čeští fotbalisté mohli pomýšlet na úspěch, potřebují bodovat proti těžkým soupeřům. Řecko i Skotsko jsou prozatím v kvalifikaci stoprocentní. „Dopředu jsme je brali jako spolufavority skupiny, a pokud s nimi hodláme držet krok, zvlášť v domácích zápasech nesmíme ztrácet body. Oba týmy zatím ukazují, že mají sílu. Třeba Skotsko v září vyhrálo v Chorvatsku, což mluví samo za sebe,“ zmínil trenér české reprezentace. „Ale náš tým má svoji vnitřní sílu a drží pospolu. Teď je ideální čas, aby to kluci na hřišti znovu potvrdili. Všechny nás žene touha postoupit, a pokud zvládneme podobně těžká utkání, zase se tomu snu přiblížíme.“

Ovšem jednadvacítce dodal sebedůvěry vítězný start kvalifikace proti Litvě. „Ta výhra nás uklidnila. Mohla by z nás spadnout určitá tíha očekávání,“ doufá Krejčí. „Tři body jsou na rozjezd ideální, ale v nejbližším dvojzápase ten úspěšný začátek musíme potvrdit.“ Ve skupině však čeští fotbalisté narazí na Řecko a později i Chorvatsko, které předchozí jednadvacítku v kvalifikaci předčily.

„Klukům to v rámci nějaké přípravy a naladění na samotné zápasy zmínit můžeme, protože jednadvacítka má co oplácet, ale úplně bych to nepřeceňoval. S každým začínajícím cyklem se týmy téměř kompletně promění. My máme v mančaftu jen zlomek hráčů, kteří minulou kvalifikační fázi zažili. Ti si to možná vybaví, ostatní budou mít čistou hlavu. Každému je jasné, že narazíme na velkou sílu,“ dodal Krejčí.