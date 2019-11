Jedenadvacítka potřebuje vylepšit pozici v tabulce, hraje poprvé venku

Česko má ve 4. skupině za sebou jen domácí souboje s Litvou, Skotskem a Řeckem. Ve vyrovnané tabulce je třetí.

Na Euro, které v létě 2021 hostí Itálie a San Marino, má jistotu přímého postupu jen vítěz a nejlepší tým z druhých míst ze všech devíti kvalifikačních skupin. Zbývající druzí v pořadí jdou do baráže.

„Po dvou říjnových remízách se Skotskem a Řeckem jsme byli zklamaní, chtělo to získat aspoň o dva body víc,“ poznamenal trenér Karel Krejčí. „Ale nechci panikařit, nechci ničit to, co dva roky buduju.“

Kostra národního mužstva pro listopadový sraz zůstává stejná: brankář Jedlička, obránci Chaluš, Plechatý, záložníci Sadílek Bucha, Matoušek a útočníci Ondřej Šašinka s Hložkem.

Po zranění se vracejí záložníci Ladislav Krejčí a Žitný.

Nováčci jsou Hlavatý s Kohútem z Pardubic, šanci dostává i opavský Šulc, který dosud spíš nastupoval za dvacítku.

Češi měli v předchozích zápasech potíže ve vápně soupeře, s finální přihrávkou, se zakončením.

„Chyběla nám větší individuální kvalita, odvaha, kreativita. Naráželi jsme na dobře organizované obrany a měli jsme s tím obrovský problém,“ připomněl Krejčí. „Nám spíš vyhovuje hrát ze zabezpečené obrany na brejky.“

Tabulka 4. skupiny Tým Z V R P S B 1. Skotsko 4 2 2 0 4:1 8 2. Řecko 3 2 1 0 7:1 7 3. Česko 3 1 2 0 3:1 5 4. Litva 4 1 1 2 3:3 4 5. Chorvatsko 2 1 0 1 8:2 3 6. San Marino 4 0 0 4 0:17 0

Proti San Marinu v Chomutově bude národní mužstvo zase dobývat, víc prostoru by mohlo mít v prvním venkovním utkání v Chorvatsku, které má za sebou jen dvě utkání, z toho prohru se Skotskem.