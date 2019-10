Jedenadvacítku čekají klíčové duely, v nominaci jsou Hložek i Sadílek

dnes 10:49

Se sparťanem Adamem Hložkem, Michalem Sadílkem z PSV Eindhoven, jabloneckým Janem Matouškem i boleslavským Pavlem Buchou půjde fotbalová reprezentace do 21 let do říjnových kvalifikačních zápasů proti Skotsko a Řecku.

Pro českou jedenadvacítku to jsou velmi zásadní duely, Skotsko i Řecko se řadí k favoritům na postup, do toho vždy silné Chorvatsko. Z opor v české nominaci chybí sparťan Ladislav Krejčí, který je zraněný. „Čekal jsem na něj do poslední chvíle, ale pořád chodí o berlích,“ poznamenal trenér Karel Krejčí. Nevzal jeho klubového spoluhráče Martina Graiciara. „Na minulém srazu na něm byl znát, že moc nehraje. Mluvili jsme spolu, bude pro něj lepší, aby šel za dvacítku v Anglii a ve Švýcarsku a měl herní vytížení.“ Trenér Krejčí o Adamu Hložkovi „I když ve Spartě nastupuje z kraje, já s ním počítáme na pozici podhrotového hráče.“ V nominaci jsou hráči, kteří hrají pravidelně ligu, nechybí ani zástupci druhé nejvyšší soutěže. Pozvánku dostali nově útočníci Matěj Polidar z Příbrami, Antonín Růsek z Brna a záložník Tomáš Smejkal z Jihlavy. Skotsko i Řecko vyhrály dosavadní duely, lehce si poradily se San Marinem, Řekové porazili Litvu a Skotové vyhráli v Chorvatsku. Češi v září v Českých Budějovicích zdolali Litvu. „Dva těžké zápasy, dva velmi důležité zápasy,“ zdůraznil manažer národního mužstva Tomáš Zápotočný. „Věřím, že uděláme velký krok k postupu na Euro.“ „Když se podíváme na výsledky, máme vyrovnanou skupinu, kde každý z těch čtyř týmů může porazit kohokoli,“ zdůraznil trenér Karel Krejčí. Češi nejdřív nastoupí ve čtvrtek 10. října v Karviné proti Řecku, v pondělí 14. října v Uherském Hradišti je čeká Skotsko. „Řecko je technický tým, v útočné fázi má výrazné individuality, jsou hodně sebevědomí,“ poznamenal kouč. „Skotsko vyhrálo v Chorvatsku, to je hodně posílilo. Ukázali, že se s nimi musí počítat. Nesmírně bojovný tým s velkým srdcem.“