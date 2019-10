Měli jsme vytěžit víc než bod, uznal Sadílek po remíze jedenadvacítky

Kde byla chyba?

Asi rozhodl ten první gól, který jsme dostali do šatny úplně zbytečně. Tohle se stávat nemá. Řekové nás potrestali. Druhou půli jsme hráli aktivněji než tu první a po zásluze jsme dali gól. Ale mohli jsme tam dávat více centrů a ten zápas klidně i vyhrát.

Střel na bránu jste měli osm, Řekové dvě. Scházela vám efektivita?

Asi ano, byli jsme nebezpeční hlavně po standardkách, které byly dobře zahrané. Z toho nakonec jsme dali i ten gól. Ale z takové převahy musíme umět vytěžit více.

Ve druhém poločase jste hráli do plných, do zatažené řecké obrany. Neuškodilo vaší hře to vyloučení? Řekové zalezli a těžko jste se tam dostávali.

Nemyslím si. Máme takové hráče, že jak kombinačně, tak po centru se tam můžeme dostat.

Nemělo být centrů ještě více?

To určitě, měli jsme tam hodně příležitostí, kdy jsme se tam mohli prostě nacpat a ten tlak si vytvořit ještě větší, ale bohužel se to nestalo a máme jenom bod.

Jak velký problém je tahle domácí ztráta vzhledem k postupovým ambicím?

To uvidíme až na konci. Musíme teď přepnout a myslet na pondělí a zvládnout Skotsko. Ten zápas bude hodně důležitý.

Může vás povzbudit aspoň to, že jste dominovali?

Týmovost se projevila. Dostali jsme do šatny zbytečný gól a nepoložilo nás to. Naopak jsme se zvedli a ve druhé půli ukázali, že máme dobrý tým a partu.