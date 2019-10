Řecko a Skotsko? Nejdůležitější zápasy kvalifikace, tuší Šašinka

„Osobní statistiky ale jdou v kvalifikaci stranou. Když klukům gólem pomůžu, bude to super. Prvořadý je teď ale týmový úspěch,“ líčí Šašinka před dvojzápasem s Řeckem v Karviné a Skotskem v Uherském Hradišti.

„Beru je jako možná nejdůležitější zápasy celé kvalifikace, které nám můžou hodně ukázat do zbytku soutěže,“ říká útočník, jenž sní o tom, že se s reprezentací podívá na třetí evropský šampionát v kariéře.



Takže duely s Řeckem a Skotskem budou zásadní?

Ano, s Řeckem a Skotskem se budeme prát o postup – a hlavně doma s nimi nesmíme ztrácet. Navíc ve chvíli, kdy k nám přijíždějí se stoprocentní bilancí. Musíme s nimi udržet krok. A pokud by všechno klaplo ideálně a my navázali na výhru s Litvou, před listopadovými zápasy se San Marinem a hlavně v Chorvatsku bychom měli hodně dobrou výchozí pozici.

Nakolik vás povzbudilo úvodní vítězství nad Litvou?

Vstup do kvalifikace je pokaždé složitý – a to mluvím ze své zkušenosti, protože jsme s kluky už zažili kvalifikace v kategoriích U17 a U19. Pokaždé to je trochu nervózní, nikdo nechce hned na startu klopýtnout. Proti Litvě jsme měli trochu svázané nohy i my, nikdo nechtěl, aby zápas výsledkově nedopadl. Ale týmově jsme to zvládli a tři body jsou teď ze všeho nejdůležitější. Všem nám ale je jasné, že zápasy s Řeckem i Skotskem budou ještě náročnější. My se však maximálně připravíme, domácí prostředí je třeba bezezbytku využít.

Jaké pro vás bude hrát v Karviné a Uherském Hradišti, kde se střetnete se Skotskem? Do Karviné za vámi zamíří rodina, v Uherském Hradišti působíte na hostování v 1. FC Slovácko.

Je to tak, oba zápasy budou mít i pro mě hodně prestižní nádech. V Karviné je na hostování můj starší brácha a na zápas samozřejmě dorazí hodně kamarádů, lidé z Baníku i celá moje rodina. Je jasné, že se před nimi budu chtít předvést v tom nejlepším světle. Pro Uherské Hradiště platí to samé, díky hostování na hřišti navíc znám v podstatě každý drn, zázemí stadionu, kabinu. Ne, že by to bylo extra důležité, ale vím, do čeho jdu, a i to může určitě v samotném zápase v nějaké míře pomoci. Ze všeho nejvíc si přeju, abychom měli zase takovou podporu jako v Budějovicích. Tam přišla skvělá návštěva a náš kotel udělal super atmosféru. Taky tady lidé pokaždé za nároďákem stáli a teď to snad bude stejné.

Při hostování ve Slovácku máte velké herní vytížení, daří se vám herně i střelecky. Jakou zkušeností je první odchod z Baníku?

V první řadě jsem rád za to, že dostávám hodně prostoru. Volil jsem tuto variantu i s ohledem na reprezentaci, protože není dobré vysedávat na lavičce, vypadnout z rytmu a pak na nároďáku chytat tempo hry. Pak se člověk necítí komfortně. Ve Slovácku jsem moc spokojený, kabina funguje a za zády máme výborné fanoušky. Zatím si tento krok nemůžu vynachválit.

V jednadvacítce si držíte průměr vstřelené branky na zápas. Nakolik je to zavazující?

Šest gólů v šesti zápasech, takovou šňůru jsem měl možná naposledy někdy ve starších žácích, je to pro mě dost neobvyklé. Určitě je to tím, že se mezi kluky v reprezentaci cítím skvěle, prošli jsme si společně už opravdu hodně a na hřišti si vyhovíme. Myslím, že je to vidět i na dosavadních odehraných zápasech. Občas se postavím do vápna, někdo ze spoluhráčů mě trefí a jsou z toho občas právě i ty góly. Pak je z toho odměna pro celý tým. Kéž by to pokračovalo i teď v říjnu, moc by se to hodilo. Já věřím, že uděláme dobrý výsledek a další krok k vysněnému postupu. S tímto týmem jsme si už zahráli na mistrovství Evropy sedmnáctek i devatenáctek a v jednadvacítce chceme všechno završit. Motivaci máme obrovskou.