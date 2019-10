Zklamaný Hložek: Musíme se pořádně se připravit na Skotsko

Ve čtvrtek česká jedendvacítka marně naháněla Řeky, od třicáté minuty oslabené o vyloučeného hráče. Manko jednoho gólu se nedařilo smazat, až se ozval Hložek. Po centru z rohového kopu vyrovnal povedenou hlavičkou na konečných 1:1.



„V přesilovce nám chybělo něco překvapivého, nějaké náběhy za obranu. Nedávali jsme tam přihrávky, i když jsme měli dost šancí na to, abychom vyhráli. Nebylo to od nás ideální,“ litoval Adam Hložek.

Dobrou možnost měl i na začátku druhého poločasu, to však jeho ránu soupeř srazil. „A v první půli jsem se ocitl před gólmanem úplně sám. Bohužel mi to hezky chytil,“ ohlížel se opěvovaný talent.

„Určitě je to pro nás velké zklamání. Musíme se podívat na video a pořádně se připravit na pondělní utkání se Skotskem,“ vyhlíží Hložek dalšího soupeře, který ve čtvrtek remizoval 0:0 v domácím prostředí s Litvou.

Mladík s velkou perspektivou je v aktuálních nominacích jediným sparťanem ve dvou nejsledovanějších výběrech.

Do áčka se nedostal nikdo, přestože musel reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý z původních jmen hodně škrtat a ukazovat na náhradníky. No a v jedenadvacítce je Hložek z letenského kádru jediný.

Ačkoliv zůstane ještě pár let teenagerem, není vyloučen jeho posun o stupeň výš.

„Diskutovali jsme o něm. Do ligy před časem vlétl jako kometa, na svůj věk je nesmírně vyspělý. Ale po dohodě má přednost mládežnická reprezentace,“ řekl Šilhavý.

Výběr do 21 let Hložka nutně potřebuje. V minulém cyklu se neprobojoval na Euro a nyní by to rád napravil. Domácí remíza s Řeckem je proto velkou ztrátou.

„Oni ale mají hodně dobré hráče. Řada z nich už působí v zahraničních soutěžích,“ povídal Hložek před novináři. „Byli silní na míči a vynikajícím způsobem řešili brejky. A jejich stopeři hráli dobře do těla, bojovali na hraně.“

Hložkovi se předpovídá brzký přestup do evropského velkoklubu. Další góly v dresu národního týmu ho k němu mohou přiblížit.