Jak zvolili Karase k nároďáku: Nic nevzdal, to byl imitátor!

Všechno tohle ale přineslo i něco pozitivního: éru Karla Brücknera u národního týmu, semifinále na evropském šampionátu 2004 s fenomenálním obratem proti Nizozemsku i jediný postup Česka na mistrovství světa.

Nechybělo přitom moc a volba dopadla jinak. 26. listopadu 2001 výkonný výbor vyhlásil, že trenér reprezentace vzejde ze čtveřice Brückner, Jarabinský, Petržela, Škorpil.

„Začal hon na čarodějnice a padaly kurzy jak na dostizích. Pro média byla situace jasná – Jarabinský,“ líčí tehdejší člen výkonného výboru a olomoucký šéf Jiří Kubíček v knize Den volby.

Výkonný výbor rozhodl, že pohovory s kandidáty povede skupina Obst, Brabec, Vacek, Mokrý a Fousek. „Z tohoto složení byli Košťál s Vackem pěkně nervózní, protože cítili, že minimálně v poměru 3:2 nemají věci pod kontrolou,“ vzpomíná Kubíček. „Lobbisté neváhali a dělali vše pro to, aby Karel Brückner zamířil na Slovensko. Nabídka Slovenského fotbalového svazu s podporou jednoho vlivného manažera z Čech v tu chvíli přebila tu českou nejistou nabídku. A Karel, uražen z vývoje svého kurzu v českých médiích, to večer vzdal.“

Ráno přišel do Kubíčkovy kanceláře funkcionář Mojmír Fryčák a z očí mu koukalo zklamání: „Před chvílí mi volal Petr Fousek a oznámil mi, že Karel to vzdal a oficiálně to sdělil předsedovi telefonem.“

Kubíček se na to předsedy Jana Obsta zeptal sám po telefonu.

Takhle pokračuje úryvek z knihy:

„Tak prý nám to Karel vzdal?“

„Jo, už sem volala i Nova. Jsou pod kopcem,“ sdělil Obst.

„A ty to máš od Karla písemně?“

„Ne, nemám, volal mi to ráno.“

Vtom Kubíčka napadla bláznivá finta: „Ty, Honzo, mám pocit, že tě někdo chce doběhnout, volali mi novináři, že tě zkouší, jestli jim to zbaštíš, a nechali ti zavolat Václava Faltuse, aby imitoval Brücknera.“

„To myslíš vážně?“ divil se Obst.

„Takhle mi to řekli, ale jestli chceš, zajedu ke Karlovi a prověřím to, vždyť to mám dva kilometry. Do té doby zastav Novu a já ti pak zavolám.“ Kubíček potřeboval pro přesvědčení Brücknera posily.

Kromě Fryčera zavolal i Vlastimilu Petrželovi a Alexanderovi Károlyimu: „Prosím vás, chlapci, za patnáct minut budu u Brücknera a vy mu do té doby zavolejte, ať nic nevzdává, že ho máme všichni rádi, i vy v Čechách, a že je nejlepší.“

Co se dělo u Brücknerů dalších 30 minut, Kubíček popisovat nechce.

„Patří to do tajemství, která budiž navždy utajena. Asi za hodinu jsem zavolal Obstovi a suše oznámil: Karel nic nevzdal, výběrová komise může pracovat dál, vše je OK.“

Situace s volbou se začala obracet. „Ještě jedenkrát se postavil Jarda Vacek na zadní, ale víc jak dva hlasy z pěti už nesehnal. Proto raději rezignoval, aby nebylo zřejmé, že názorové rozdíly a střety filozofií fungují i v tak úzké skupině, jaká byla ustavena pro volbu trenéra,“ vyprávěl Kubíček.

Na výkonném výboru 12. prosince 2001 byl Karel Brückner zvaný Karas hlasováním 12:0 zvolen trenérem fotbalové reprezentace.

Dnes má 84. narozeniny.

„Karle, dovol mi, abych se hluboce sklonil před tvou osobností a prací. Nevím, kolik lidí si to uvědomuje, ale bez tvé geniality by Sigma neměla majetek, slávu, já bych neprožil 26 krásných roků v roli manažera a reprezentace by neměla nejlepší desetiletku své historie,“ vyznává se Kubíček. „Děkuji ti a přeji hodně zdraví, barde. Sny už jsi nám i sobě plnil během své neuvěřitelné kariéry.“ Buďte zdráv, Mistře.