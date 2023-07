Trenér Máčala slaví 80 a vypráví: Paní Brücknerová nám štupovala ponožky

„Mám s tím spoustu problémů. Život se trošku změnil, ale pořád věřím, že by to mohlo být lepší,“ povídá v kanceláři klubového sportovního manažera Ladislava Mináře.

Na zdi za pracovním stolem je vyobrazená svatá olomoucká trojice, trenérští fachmani z Hané: Máčala se svými kamarády Karlem Brücknerem a Petrem Uličným. „Nevím, proč mě tam dali,“ usměje se.

Mezi největší trenérské osobnosti nejen Sigmy přece patříte.

Sympatické. Laďa říkal, že se tam podepíšeme, dokud ještě všeci jsme.

Co ta vaše noha, lepší se?

Od operace to není zahojené, stafylokok se nalepil na další prst, jakžtakž chodím. Mám speciální obuv. Každý si myslí, že je to poslední výstřelek módy, má to takové uši, abych tam narval nohu s bandáží.