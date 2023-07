Baví mě budování, Brücknerovi nikdo nesaháme ani po kotníky, říká Psotka

Říkali o něm, že bude nástupcem trenérské legendy Karla Brücknera. Zdeněk Psotka, během aktivní kariéry brankář Sigmy Olomouc a po ní trenér tamtéž, se však už dlouho profiluje jako manažer.

S tím po něm sáhla i Zbrojovka. S áčkem chce postoupit do ligy, s béčkem z divize do MSFL, což je potřeba připravit. „Budování mě vždycky hrozně naplňovalo a inspirovalo. Jinak bych to nedělal,“ říká protřelý funkcionář, jehož nadřízenými byla v minulosti taková manažerská esa českého fotbalu jako Jiří Kubíček v Olomouci nebo nedávno Adolf Šádek v Plzni. Zažil s nimi evropské poháry i boje o špici ligy. Zbrojovka do jeho rukou rovnou svěřuje přestavbu i své fotbalové koncepce.

Přinášíte do Brna úspěšný Šádkův rukopis, k němuž choval respekt i zbrojovácký majitel Václav Bartoněk?

Každý má svoji cestu. Já jsem zažil velké manažery, k nimž počítám i Ladislava Krejčího ve Slovácku. Všichni byli řízní chlapi, kteří milovali fotbal a svůj tým měli na prvním místě. V mnohém mě inspirovali a zároveň utvrdili, že některé metody řízení mi nejsou vlastní a musím se vydat jinou cestou. Bývám vnímaný jako vizionář lpící na systémových věcech, ale dobře vím, že mužstvo potřebuje vždycky v neděli vyhrát. Že si fotbal žádá pragmatismus. V tom jsem se vedle zmíněných pánů poučil.

Co jste si odnesl právě od Šádka?

Beru ho jako top manažera. Z hlediska infrastruktury, výsledků a hráčů dokázal s Plzní velké věci. Uměl si přitáhnout odborníky na danou oblast a po důkladném ověření jejich schopností jim dát důvěru. Miluje svůj tým a úspěchy.

Jak na vás působilo, když jste za ním viděl chodit bodyguarda se zbraní?

Když přijde Moravák do Čech, najde prostředí trochu drsnější než doma. (úsměv) My jsme bodří, tam je to někdy o hodně ostrých loktech. Takové já úplně nemám. Lídrů, kteří by chtěli být nahoře, je v Čechách hodně, bojují o místo na absolutní špici.

O brněnském prostředí se říká, že je specifické. Potvrdíte to už teď?

S kýmkoliv přijdu do kontaktu, ten mi řekne: To víš, to je Brno. Já jsem na to ještě nepřišel. Co jsem vnímal už jako hráč, tak Brno produkuje velké talenty, kteří někdy na svůj talent hřeší. Oplývají výbornou prací s míčem, technicky jsou dobře připraveni, kolikrát jim ale chybí ten absolutní chtíč prosadit se. Jakmile tuhle nadstavbu kluci jako Ladislav Krejčí nebo David Jurásek přidají, jejich kvalita se znásobí a je z nich špička.

V jakém stavu je nyní Zbrojovka?

V mládeži je v rámci republiky nadprůměrná, přechod talentů mezi dospělé a jejich předvedení vlastním fanouškům v poslední době moc nefunguje. Zřejmě je to tím, že v Brně v poslední době není stabilně první liga, takže hráči odcházejí. Na lepší úrovni by mohla být i infrastruktura, počet hřišť. Jsou města, kde jsou podmínky mnohem lepší.

Je pro vás práce v Brně atraktivní tím, že můžete řadu věcí nastavit podle sebe?

Atraktivní je celé jméno Zbrojovky.

Zbrojovka má nové logo i dresy Krátce před startem sezony Zbrojovka představila svoji novou vizuální identitu. Logo odkazuje k výročí 110 let od založení, které klub letos slaví, dresy jsou od nového výrobce. Nike v Brně střídá Puma.

To může být poměrně brzo minulostí. Název Zbrojovka totiž šéf Bartoněk pronajímal a údajně skončí zároveň s prodejem klubu.

Z doslechu o tom vím. Je to velká škoda a díky patří panu Bartoňkovi, že byl ochoten za značku neustále platit. Myslel jsem ale celkový zvuk, jaký má Zbrojovka v očích fanoušků. Má obrovský potenciál. Když se nebudeme bavit o návštěvách za Lužánkami, tak i loni dobré výsledky přilákaly do Králova Pole diváky, a to se říkalo, že na tento stadion se nechodí. Potenciál Brna a celého regionu se dá velmi dobře uchopit.

Dlouho se to však nedaří. Víte, jak na to?

Jedna cesta je ta, po jaké jde například Slavia, tedy s obrovsky silným partnerem investovat do mužstva a hrát o první příčky. Nebo je cesta dlouhodobější s vlastními odchovanci a nastavením takového tréninkového procesu a podmínek, aby věřili, že se mohou zlepšovat a že úspěch mohou přinést právě oni.

Vnímáte v klubu frustraci z toho, jak málo vytěžil z aktuálního prodeje svého bývalého hráče Juráska ze Slavie do Benfiky Lisabon, protože ho před pár lety jako neperspektivního odložil?

Naopak cítím hrdost, zejména u mládežnických trenérů, jejichž rukama prošel a kteří mu věřili, kam se posunul. Ti, kdo o jeho odložení rozhodovali, zde dávno nejsou. Lidé v klubu jsou pyšní na to, že v Juráskově životopise bude zanesena Zbrojovka, a berou to jako další důkaz kvality práce v mládeži.

Hezčí peníze za to ale na podílu za jeho přestupy shrábli jiní.

To já hodnotit nemůžu, nebyl jsem u toho. Pracovat jsem tehdy ve Slovácku a Jurásek byl jedním z hráčů Prostějova, o které jsme měli zájem, ale Prostějov nám ho neuvolnil.

Je jedním z vašich úkolů v Brně, aby se takové fiasko s promarněním potenciálu hráče neopakovalo?

Takový úkol mi nikdo nemusí dávat, takhle to mám sám nastavené. Chceme, aby hráči v Brně vyrůstali, působili zde a pomáhali vydělat finance třeba tím, že budeme hrát evropské poháry.

Je stejně citlivým případem potenciální odchod talentovaného Lukáše Endla do Pardubic?

Řešili jsme celých čtrnáct dnů, co jsem tady, jak to uchopit. Zda ho nechat stát se lídrem a zocelit bojem o postup, nebo ho nechat hrát těžká utkání na hostování v první lize. Oboje je přínosem. Pracovali jsme s tím, že kdybychom přivedli zkušeného stopera, který by ho nahradil, Endla bychom na hostování bez opce uvolnili. K tomu nedošlo, a tak je v současnosti pilířem u nás. Věříme v jeho sportovní i ekonomický potenciál, v postup do první ligy a další práci s ním.

Fotbalová liga FK Teplice - FC Zbrojovka Brno. Lukáš Endl z Brna hlavičkuje v souboji s Matějem Hybšem.

Investor, jehož příchod do Zbrojovky je na spadnutí, si prý jako manažera vybral přímo vás. Už se mu zodpovídáte?

Zatím jsem jednal jenom s panem Bartoňkem. Mám od něho plnou důvěru, že nastavení sportovního procesu jde za mnou. Kusé informace, že se bude tvořit nový způsob vedení a že bych do něho měl být také začleněný, se ke mně dostaly, konkrétně jsme se však ještě nebavili.

Jasno v tom, že právě vy budete nositelem sportovního směru v Brně, máte?

To souhlasí. Věřím, že se shodneme, jak budeme chtít vychovávat hráče v mládeži, jak se budeme chtít prezentovat, jaký systém a metodiku budeme aplikovat. Jsou to systémy v Evropě a ve světě prověřené, zkušenosti s nimi máme.

A jaký máte plán pro áčko, tedy výkladní skříň celého klubu?

Nejsme momentálně v takové pozici, že bychom si řekli, v čem jsme nejsilnější, a do této kostry bychom si vybírali hráče. V áčku vycházíte z toho, jaký kádr máte, jak spolupracujete s trenérem. Do budoucna budeme fotbalový projev áčka nastavovat tak, aby byl atraktivní pro místní publikum. Jiný styl může být atraktivní pro Ostravu, jiný pro Prahu a jiný může být i pro Brno.

Zdeněk Psotka Narodil se 18. listopadu 1973 v Olomouci.

Jako hráč nastupoval za Litovel, Uherský Brod a Sigmu Olomouc. Po ukončení kariéry působil jako trenér v několika pozicích v Sigmě Olomouc, vedl také Senicu.

Manažerské jméno si udělal v Plzni, kde byl sportovním ředitelem a věnoval se mládeži. Působil i ve Slovácku.

Poslední rok byl technickým ředitelem Fotbalové asociace ČR. Po minulé sezoně nastoupil na místo sportovního manažera v Brně.

Povídejte.

Musím navnímat, jací fanoušci tu jsou, o jaký fotbal mají zájem. V Olomouci jsem měl výhodu, že jsem tam žil, takže jsem věděl, jak jsme chtěli zaujmout. V Brně se rozhlížím, inspiruji se úspěšnými časy. Teď ale zároveň taky pracujeme s tím, že jsme přišli k mužstvu, kde bylo dvanáct kmenových hráčů. Tady je potřeba co nejdřív sestavit kvalitní a psychicky odolný tým do boje o postup. Potom podle toho, jak bude mužstvo pod tlakem mistrovských zápasů reagovat, ho případně budeme přenastavovat. Zároveň ho v průběhu sezony budeme měnit s ohledem na perspektivu.

Budete chtít prosadit útočný fotbal, jímž jste se prezentoval jako trenér v olomoucké Sigmě?

Stoprocentně ano. Ať je to, jak chce, fotbal se hraje pro diváky. Dlouhodobě vám ani výhry 1:0, pokud je přinese nezáživná hra, návštěvnost nezajistí. Vždycky musíte vycházet z toho, aby bylo mužstvo připraveno do defenzivy, aby bylo úspěšné, ale atraktivita je nutnou podmínkou našeho procesu.

Taky vám díky ní tehdejší boss Kubíček přišil nálepku nástupce Karla Brücknera.

A mně se to nikdy nelíbilo. Byl jsem si velmi dobře vědom, že to nesedí ani náhodou. V té době stoprocentně ne a dnes už ani netrénuji, takže je to passé úplně. Já jsem pod panem Brücknerem trénoval, zažil jsem ho a díky tomu vím, že z českých trenérů se k němu nikdo nemůže přiblížit. K vizím, jaké měl, nesahá nikdo ani po kotníky.

Proč už vlastně netrénujete?

Já nevím. V určitý moment jsem dostal nabídku na manažerskou pozici a už jsem se z ní na lavičku nevrátil. Přitom se cítím nejšťastnější, když jsem na hřišti a můžu trénovat.

Budete mít v Brně místo u hřiště i jako manažer?

Pokud mi to čas dovolí, jsem tam pořád. Moje největší přidaná hodnota není v papírování, ale v komunikaci s lidmi a ve vnímání hry a tréninkového procesu. Dokážu dát zpětnou vazbu jakémukoliv trenérovi.

Vadí vám vlastně při zápalu pro budování nových věcí ve Zbrojovce, že spadla do druhé ligy, nebo vám vyhovuje, že její obraz můžete začít tvořit podle sebe?

Samozřejmě že mi to vadí! Není to tak, že bych si mohl pracovat, na čem chci. Pro druhou ligu se hráči získávají složitěji, první liga nám chybí. Navíc nevnímáme jako automatické, že jsme jediný možný postupující a hotovo. Dukla má dobrý tým, Vyškov také. Nejsme nepokorní. Víme, že budeme muset tvrdě bojovat, abychom se do ligy zase dostali.