Pešek: Škoda, hattrick v repre by byl něco velkého. Gólů mělo být víc

Šikovný sparťanský křídelník se od loňského debutu se Skotskem, proti němuž nastoupil kvůli koronavirové situaci provizorní tým, a překvapivé pozvánky na Euro postupně prodral do základní sestavy reprezentace.

ZNÁMKOVÁNÍ Hodnoťte fotbalisty za duel proti Kuvajtu

Pešek má po přípravě s exotickým protivníkem bilanci 8 startů, 4 zásahy. Zbylý gól, který jsme v úvodu nezmínili, zaznamenal minulý měsíc proti Walesu (2:2).



Proti Kuvajtu přitom chvíli slavil i hattrick, ale kvůli útočnému faulu se musel spokojit „jen“ se dvěma trefami.

„Mrzí mě to, hattrick v repre by bylo něco velkého. Ale aspoň ušetřím a nebudu muset tolik přispět do kasy,“ smál se. „Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a snad se dobře připravili na Estonsko.“



Vyhráli jste vysoko, ale nemělo branek být ještě víc? Střeleckých příležitostí jste si vypracovali spoustu.

Určitě mělo. Měli jsme příležitosti, chyběla tam větší kvalita v zakončení, i já měl nějaké střely, je škoda, že jsme gólů nedali víc. Ale sedm nula je dost a doufám, že se nám takhle střelecky bude dařit i nadále.

Jak jste zápas viděl? Splnil vaše očekávání?

Věděli jsme, že Kuvajt bude hrozit z brejků, na což jsme byli dobře připravení, a že se nám bude do jejich tuhé defenzivy těžko pronikat. To se ukázalo ze startu, kdy poctivě bránili a nám se tam nedařilo dostat. Po gólu už to bylo jednodušší a šancí jsme měli víc.

Cítil jste, že soupeři ubývají síly?

Určitě. Běhali bez míče, my balon naopak drželi, to pro ně muselo být náročné. Postupem času jim síly docházeli a my si vytvářeli víc možností.

Byl Kuvajt na takové úrovni, jakou jste čekali? Nečekali jste o trochu schopnějšího protivníka?

Oni dobře bránili. Jsem rád, že jsme takové utkání odehráli a doufám, že jsme si zvedli sebevědomí, že nám to pomůže, abychom podobně pokračovali s Estonskem. Taky budou bránit a budou nebezpeční z brejků. Kuvajt si toho moc nevytvořili, ale my jsme se směrem do ofenzivy připravili na Estonsko, myslím, kvalitně.