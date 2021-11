Chytrý po demolici trpaslíka: Zápasu jsme dali kvalitu my. Souček střídat nechtěl

„My jsme ale zápasu dali kvalitu,“ pochvaloval si přístup mančaftu Jiří Chytrý, jenž na pozici hlavního trenéra nahradil Jaroslava Šilhavého, jenž měl pozitivní test na covid. „Vážím si toho, že jsem vedl reprezentaci. Sraz jsme ale chystali společně s realizačním týmem jako vždycky,“ podotkl.

Reprezentanti si připsali nejvyšší vítězství od září 2009, kdy stejným výsledkem zdolali San Marino. O sedm branek vyhráli Češi teprve počtvrté v samostatné historii, jejich maximem je triumf 8:1 nad Andorrou z roku 2005.

Mohlo vám takové utkání vůbec něco dát?

Myslím, že ano. K našemu týmu nám řekl, že má charakter, že umí hrát v tempu a nenechal se svést k pohodlnému utkání. Vnímáme kvalitativní rozdíl. Víme, že nás čeká těžší zápas v úterý. Musím tým ale pochválit. Věděli jsme, abychom mohli uplatnit herní věci, musíme být poctiví a držet soupeře pod tlakem intenzitou hry. Díky tomu jsme mohli dominovat, dokázali jsme se střelecky prosadit a zápas zvládli velmi dobře.

Jak se vám zamlouvali útočníci, kteří zastoupili zraněného Schicka? Krmenčík několikrát v dobré pozici promáchl míč.

Chtěli jsme vidět v součinnosti Krmenčíka a Kuchtu. Od Vydry víme, co čekat. Každý tam měl své dobré momenty. I střídající hráči se zapojili velmi dobře, dokázali jsme udržet intenzitu hry.

Zamotali vám hlavu?

Neřekl bych, že zamotali, ale každé utkání nám dává informace i v porovnání s konkurentem na daném postu. Podle toho se rozhodujeme.

Celý zápas odehrál kapitán Tomáš Souček. Nechtěli jste ho pošetřit?

Zvažovali jsme to. Byla to jedna z variant. Konzultovali jsme to s ním. Chtěl tam zůstat, tak jsme mu vyhověli. Charakter zápasu to umožňoval.

Jaký je stav marodů Kalase a Staňka?

Měli jsme bohužel smolný předzápasový trénink. Tomáš Kalas má lehkou zdravotní indispozici, kterou bych nechtěl upřesňovat. Věříme, že Estonsko stihne. Staněk odjel domů, aby se to nezhoršilo, ale klubu by měl být k dispozici.

V Olomouci přišlo přes pět tisíc diváků. Co říkáte na kulisu?

Návštěva i atmosféra byla velmi dobrá. Jsem rád, že tým odměnil diváky kvalitním výkonem a nemusí litovat, že přišli. Musím pochválit i hřiště, bylo špičkově připravené, rychlé, pomohlo naší hře. Hrálo se nám velice dobře.

Estonci však budou silnější.

Mnohem silnější. Jen konfrontace s Walesem to ukázala - ze čtyř poločasů prohráli jeden o branku. Naše hra musí být ještě lepší. Pokusíme se dát hře zase tempo, budeme chtít hrát zase s míčem.