Brabec o své roli: Lídrem obrany jsem dlouho, v reprezentaci i jiných týmech

Jeho kolega Kalas nenastoupil už ve čtvrtek v přípravě s Kuvajtem a v neděli dopoledne se od týmu musel odpojit.

Je tak velmi pravděpodobné, že na Letné nastoupí dvojice Jakub Brabec - David Zima.

„Je mi to líto,“ prohlásil první jmenovaný ke zdravotním problémům nejen Kalase, ale i dalších stoperů jako jsou Ondřejové Čelůstka a Kúdela.

„Pro nároďák by bylo určitě lepší, kdyby se střed obrany stabilizoval. Je mi líto všech, kteří nám kvůli zranění nemůžou pomoct, asi vím, jak se cítí. Na druhou stranu se ostatním otevírá šance se ukázat. Jsme tu od toho, abychom byli připravení i na tyhle věci.“

Po sobotních výsledcích má reprezentace jistou baráž. Jakou budete mít motivaci proti Estonsku?

To je jednoduché. Je to reprezentační utkání, závěr kvalifikace, doma na Letné. Doufám, že přijde hodně lidí, my chceme reprezentovat co nejlépe a zvítězit. Motivace je jasná.

O pravděpodobnosti baráže se mluvilo dlouho, ale jak jste přeci jen přijal zprávu o tom, že je to definitivní?

Upřímně jsem spíš sledoval Wales, který nás výhrou přeskočil na druhém místě. Přáli jsme si, aby klopýtl... Pořád ale máme teoretickou naději, o to nám půjde v úterý. Jsme samozřejmě rádi, že je baráž oficiálně potvrzená.

Jak je to s druhým místem Češi potřebují porazit Estonsko a doufat, že Velšané, kteří mají tříbodový náskok, prohrají s Belgií. Zároveň musejí mít lepší konečné skóre než ostrovní soupeř, který má nyní dva góly k dobru.

Teoreticky můžete vybojovat i to, abyste v baráži byli nasazení. Věříte v to?

Já zcela upřímně nevím, jaké všechny faktory to ovlivňují. My můžeme ovlivnit akorát úterý a budeme dělat maximum pro to, abychom to zvládli. Pak se děj vůle boží.

Co jste říkal na výkon Estonců v Belgii? Sice prohráli 1:3, ale drželi s favoritem hlavně ve druhé půli krok.

Vnímali jsme to. Ale beru to tak, že každé utkání je jiné. Oni se proti Belgii chtěli ukázat, stejně jako my, když jsme s ní hráli. Myslím, že v úterý to bude jiné, ale ukázalo nám to, že nás nečeká nic jednoduchého, budeme muset hodně makat.

Dovolte drobný návrat ke čtvrtku: jaký to s Kuvajtem byl pro stopera zápas? Zažil jste někdy takové utkání, kdy jste neměl moc práce?

Zažil. A vím, že pro stopery i gólmany jsou to paradoxně jedny z těžších utkání. Hrát proti těm nejlepším je samozřejmě těžší, ale tady musíte držet koncentraci, není jednoduché nic nepodcenit. Naštěstí jsme Kuvajťanům nic nedovolili.

Jak se vám ve středu obrany spolupracuje s Davidem Zimou? V klubu teď nemá příliš vytížení, bylo to znát?

Nějakou dobu spolu trénujeme, měsíc jsme spolu strávili na Euru. David má něco za sebou i v jeho věku. Itálie je pro něj ohromná zkušenost! To, že nenastupuje, se může stát. Znám spoustu starších stoperů, kteří do Itálie šli a prvního půl roku, rok si zvykali. Pro Davida je velká škola, že se může zlepšovat v kvalitní Serii A.

S reprezentací jste zažil poslední postup na Euro, teď jste před posledním zápasem kvalifikace mistrovství světa. Jak jste spokojený? Litujete něčeho?

Asi se dalo čekat, že budeme hrát o druhé místo, to by Belgičané museli poztrácet víc bodů. My si to zkomplikovali ve Walesu (0:1), kde jsme byli lepší, ale nepovedlo se to uhrát. Doma s Walesem (2:2) jsme to v boji o druhý flek taky nezvládli, to byli zase lepší oni. Nepřipravili jsme je o dva tři body, to mě mrzí.

V létě jste na poslední chvíli odešel z Plzně do řeckého Arisu Soluň. Jak jste tam zatím spokojený?

Líbí se mi tam. Jsem spokojený, vše šlape, jak má. Daří se nám mazat bodové manko, stoupáme tabulkou a doufám, že to bude pokračovat.

Uměl byste tamní soutěž porovnat s jinými? Kopal jste v Belgii, v Turecku, v Česku.

Nemám tohle úplně rád, ale nejblíž je to asi Turecku. Kluby tam pracují s většími rozpočty, nacpou týmy hvězdami, skvělými ofenzivními hráči. V tom je hlavní rozdíl. Belgická a česká soutěž jsou víc svázané takticky, jsou fyzicky náročnější a týmy jsou mezi sebou vyrovnanější.

Jak si užíváte, že v Řecku neslezete ze hřiště?

Snažím se si to neužívat. Naopak to vidím jako velkou výzvu, vážím si toho a snažím se každým zápasem důvěru ve mě vloženou vracet.

Co říkáte na to, jak Plzeň válí? Dlouho vedla ligu, drží krok s čelem.

Jsem s kluky z Plzně pořád v kontaktu a jsem rád, že se jim daří. Mám k Plzni velký vztah, s vedením, hráči, trenéry. Přijde mi logické, že jim to jde. Tým je správně poskládaný a zvládá utkání, která jsme za mě třeba nezvládali, ač jsme byli herně lepší. Jsem rád, že vytvářejí konkurenci Spartě či Slavii. Jsem zvědavý, jak se sezona vyvine.