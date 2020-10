KOMENTÁŘ: Zajímavý a sympatický nároďák. Ale budou fotbalisté vyhrávat?

Teď si představte, že by do prvního utkání proti Skotsku nemusel vyběhnout narychlo splácaný céčkový výběr. A kdyby při středeční odvetě ve Skotsku proměnil Matěj Vydra aspoň jednu ze svých pěti šancí, měla by fotbalová reprezentace nápadně nakročeno mezi elitu. Zatím do skupiny v Lize národů, kde nastupuje evropská šlechta.