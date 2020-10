Testování v reprezentaci? Je to taková loterie, popisuje Král

Češi během právě končícího srazu vyhráli 2:1 v přípravě na Kypru a stejný výsledek zopakovali i v nedělním utkání Ligy národů v Izraeli.

Jenže to v obou případech vedli, zatímco ve Skotsku inkasovali jako první. Už v šesté minutě.

A odpověď navzdory několika nadějným příležitostem nenašli.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte výkony českých fotbalistů

„Šancí jsme měli spoustu. Možná i kdyby se hrálo dalších 45 minut, tak to tam prostě nepadne. Nepřálo nám to a opravdu nás to mrzí. Ale myslím, že z těch tří zápasů paradoxně to byl možná jeden z nejlepších výkonů, nejvíc ofenzivní. Hlavně druhý poločas,“ řekl Král na tiskové konferenci.



I on se v jedné šanci objevil. Po signálu z rohu, kdy Tomáš Souček přizvedl centr na první tyči, však Král míč za lajnu nepropasíroval.

Domácí reprezentace se houževnatě bránila.

„Skotové se zatáhli už od začátku prvního poločasu, my jsme je dobývali a dobývali. Měli jsme tam obrovské šance jak po rozích, tak i ze hry,“ doplnil Král po druhé české porážce v Lize národů.



Skotsko - ČR 1:0 fotbalisté zahazovali šance, první místo se vzdálilo

I ta první přišla se Skotskem, v září to rovněž bylo 1:2 - to ostrovanům podlehl improvizovaný výběr, narychlo svolaný z náhradníků a vedený koučem Davidem Holoubkem. Áčko totiž kvůli covidu rozpustila hygiena.

Teď měla reprezentace také problémy, chyběl jí třeba zraněný útočník Patrik Schick, ale rozhodně byla silnější. Přesto se jí vzdálila šance na prvenství ve skupině, které znamená postup do nejvyšší ligy A. Na vedoucí Skotsko ztrácí dvě kola před koncem čtyři body.

„Rozhodně jsme všichni zklamaní, protože jsme potřebovali vyhrát, abychom měli šanci bojovat o první místo nebo abychom to měli ve svých rukou. Teď už to ve svých rukou nemáme a musíme doufat, že Skoti v příštím reprezentačním srazu ztratí a prohrají,“ uvedl Král.



Skotsko v listopadu čekají tři duely venku včetně baráže o postup na Euro v Srbsku. „Pro ně to bude stejně těžké jako pro nás teď, kdy jsme také hráli tři zápasy venku, měli spoustu cestování a do toho ztratili nějaké hráče kvůli koronaviru,“ myslí si Král.



„Pro nás to teď není dobrá pozice, ale musíme se soustředit na to, že při příštím reprezentačním srazu musíme vyhrát obě utkání a uvidíme, jak to dopadne,“ podotkl záložník Spartaku Moskva.



A co říkal na to, že tým z lavičky netradičně vedl asistent Jiří Chytrý, protože i hlavního kouče Jaroslava Šilhavého vyřadil pozitivní test na covid-19?

„Trenér Šilhavý s námi byl většinu tohoto srazu, vypadl až na poslední zápas. Nějaké taktické věci máme zažité a během zápasu to cítit není. Nicméně samozřejmě je to komplikace. Už když jsme ztratili hráče, do toho trenér. Není to ideální, když ztrácíte lidi během reprezentačního srazu. Zvlášť, když nemají žádné příznaky,“ konstatoval Král.



„Je to taková loterie. Vždycky, když jste testovaní, máte v uvozovkách strach, jestli to budete mít, nebo ne. Protože vás to ovlivní pak i směrem do klubu. Ale myslím, že na našem výkonu to nebylo znát. Šli jsme si za vítězstvím a jsme všichni zklamaní, že to nevyšlo,“ dodal.