Výsledek v kontrastu s výkonem. Cítil jsem zodpovědnost, prohra mě mrzí, řekl Chytrý

Český tým podlehl v Glasgow domácímu výběru 0:1. Dostal rychlý gól a přes řadu velkých šancí už nedokázal vyrovnat.



„Výsledek je špatný a podle mého názoru v kontrastu s výkonem, který jsme předvedli,“ litoval Chytrý v rozhovoru pro Českou televizi. „Dostali jsme hloupou branku po nedůrazně dohrané situaci. Myslím, že jsme špatně vyhodnotili nebezpečí, které nám v daný moment hrozilo.“

Do zápasu jste se ale vrátili, šancí jste měli víc než dost.

Ano, zápas jsme odpracovali, odehráli ho ve velké intenzitě, vytvářeli jsme si šance, ale při jejich řešení nám chyběla kvalita. Příležitostí jsme měli opravdu hodně na to, abychom tady minimálně neprohráli.

Docházely mužstvu po náročném programu posledních dnů síly?

Neřekl bych, že bychom na utkání nebyli připravení fyzicky. Spíš jsme v úvodu podlehli dojmu, že nám soupeř přenechal iniciativu, a my nebyli dostatečně nachystaní na přepínání v přechodové fázi. To není o kondici, spíš o momentálním rozhodování. V určitých pasážích jsme pak byli pasivní, reagovali jsme pomaleji...

Jak jste během utkání komunikoval s trenérem Šilhavým, který kvůli koronaviru zůstal v Praze?

Jednak byl Jarda online na předzápasové přípravě a během utkání jsme byli ve spojení přes vedoucího mužstva Tomáše Pešíra. Bylo domluvené, že v momentě, kdy bude chtít do utkání určitým způsobem vstoupit, poslat nějaký vzkaz mužstvu, bude to řešit s ním. My samozřejmě máme před zápasem stanovenou strategii, různé varianty podle vývoje. Nakonec jsme spolu konzultovali hlavně střídání.

Jaký pro vás vlastně zápas v nezvyklé roli hlavního trenéra byl?

Spíš jsem vedl mužstvo, hlavním trenérem je pořád Jarda. Před začátkem jsem jakousi dílčí zodpovědnost vnímal, ale když jsem se dostal do utkání, neměl jsem čas nad tím dál přemýšlet. Prostě jsem odkoučoval zápas jako trenér, jen mě mrzí, že jsme ho prohráli.

Ve skupině nyní na první Skoty ztrácíte čtyři body.

Měli jsme jasně daný cíl, navázat na dva dobré zápasy, které jsme odehráli. Nálada v týmu byla dobrá a nebylo nutné ji nějak podporovat nebo uměle zvedat. Chtěli jsme tady vyhrát nebo minimálně bodovat a udělat tak situaci v tabulce zajímavější, zabojovat o postup do Ligy A. Sice to pořád není beznadějné, ale udělali jsme si to těžší.

Jak budete na tenhle sraz plný zvratů vzpomínat? Několik pozitivně testovaných hráčů, problémy při cestě z Kypru do Izraele a nakonec vy jako pověřený trenér reprezentace...

Vzpomínat na něj budu každopádně. Podmínky byly opravdu specifické, to si člověk zapamatuje. Není to nic, co bychom chtěli zažívat častěji, snad se situace okolo nás vyřeší co nejdřív a nejpozději v příštím roce se všechno včetně fotbalu vrátí do normální režimu. Teď je v tom pořád spoustu otazníků, které nemůžete předpokládat. Není to příjemné pro nikoho z nás.