Tohle jsme neměli prohrát, litoval Kúdela. Gólovou akci už faulem nezastavil

Pak ani jeho parťák ze stoperské dvojice Ondřej Čelůstka, ani brankář Tomáš Vaclík útok soupeře nezastavili, čeští fotbalisté v utkání Ligy národů brzy inkasovali a nakonec podlehli 0:1. „Je to zklamání,“ podotkl Kúdela.

Třiatřicetiletý stoper podruhé během tří dnů odehrál za národní mužstvo devadesát minut. V Izraeli se v neděli radoval z vítězství 2:1, po středečním utkání ve Skotsku vstřebával rozčarování.

„Prohráli jsme zápas, který jsme prohrát neměli. Nebyli jsme horším týmem,“ prohlásil Kúdela v rozhovoru pro Českou televizi.

Pravda, Češi byli především po přestávce aktivnější, měli tři čtyři velké šance, ale dát gól pro ně představovalo neřešitelný problém.

„Oni zalezli, snažili jsme se tam všelijak dostat. Bohužel nám tam nic nespadlo, gól nám nebyl souzen,“ poznamenal nejstarší hráč současné české reprezentace.

Rozhodla tak vůbec první akce zápasu. Provod zaváhal při rozehrávce, Kúdela se nechal obejít Dykesem, Čelůstka nezachytil kolmici za obranu a Vaclík nedokázal střelu Frasera zastavit.



„Udělali jsme chybu. Měli jsme balon na noze, ale odrazil se k jejich útočníkovi. Šel jsem do souboje, chtěl jsem protihráče faulovat, ale nevyšlo to.“

Češi v úvodu zápasu nejspíš doplatili na to, že během týdne cestovali na Kypr, do Izraele, zpátky do Prahy a následně do Skotska.



Mezitím dlouhé hodiny v izolacích na hotelových pokojích při čekání na výsledky testů na koronavirus, minimum regenerace po náročných přeletech i předchozích zápasech.

„Nevím, možná to tak bylo, než jsme se se vším srovnali. Začátek nebyl optimální, postupem času jsme se do toho dostali.“

Kúdela byl jedním ze šesti slávistů, kteří do duelu ve Skotsku zasáhli.

Když musel po dvaceti minutách odstoupit Kúdelův zraněný parťák ze stoperské dvojice Čelůstka a nahradil ho Hovorka, obranná čtyřka hrála ve složení, v jakém před dvěma týdnu bojovala za Slavii v Dánsku proti Midtjyllandu o Ligu mistrů: Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil.

Až na Coufala, který už je hráčem West Hamu, se ostatní vracejí do Prahy. Po volném víkendu je čeká příprava na čtvrteční duel Evropské ligy na hřišti v Beer Ševě. Takže znovu cesta do Izraele.