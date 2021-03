Nejlepší čeští fotbalisté hrají ve West Hamu. Králem je znovu Souček

Fotbalista roku 2020 Další pořadí a doprovodné ankety Další pořadí: 11. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) 14, 12. - 13. Lukáš Juliš (Sparta), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 10, 14. Antonín Barák (Lecce / Hellas Verona) 8, 15. Tomáš Pekhart (Legia Varšava) 6, 16. - 18. Jan Bořil (Slavia), Bořek Dočkal (Sparta), Lukáš Kalvach (Viktoria Plzeň) 5, 19. - 20. Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy), Lukáš Masopust (Slavia) 4, 21. Ondřej Kúdela (Slavia) 3, 22. - 26. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor / Sparta), Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905), Ladislav Krejčí ml. (Sparta), Zdeněk Ondrášek (Dallas FC/ Viktoria Plzeň), Roman Potočný (Baník Ostrava) 2, 27. - 29. Roman Hubník (Viktoria Plzeň / Sigma Olomouc), David Limberský (Viktoria Plzeň), Michael Rabušic (Dynamo České Budějovice / Slovan Liberec) 1.

Fotbalistka roku 2020

1. Kateřina Svitková (Slavia / West Ham United) 229

2. Andrea Stašková (Juventus Turín) 201

3. Lucie Martínková (Sparta) 198

4. Barbora Votíková (Slavia) 160

5. Kamila Dubcová (Sassuolo) 148

6. Eva Bartoňová (Inter Milán)

7. Klára Cahynová (Postupim / Slavia) 121

8. Petra Bertholdová (Sparta) 114

9. Petra Vyštejnová (Sparta) 93

10. Eliška Sonntagová (Sparta) 88

11. Tereza Szewieczková (Slavia) 87

Trenér roku 2020

1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 453

2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace Česka) 429

3. Petr Rada (Jablonec) 98

4. Karel Krejčí (reprezentace do 21 let) 65

5. Pavel Hoftych (Slovan Liberec) 32

6. Vítězslav Lavička (Vratislav) 24

7. Václav Kotal (Sparta) 16

8. Martin Svědík (Slovácko) 12

9. David Horejš (České Budějovice), Jiří Krejčí (Pardubice)

11. Luděk Klusáček (Bohemians Praha 1905) 4

12. Pavel Vrba (Ludogorec Razgrad) 1

Talent roku 2020

1. David Zima (Slavia) 430

2. Ladislav Krejčí (Sparta) 223

3. Adam Karabec (Sparta) 159

4. Michal Sadílek (PSV Eindhoven / Slovan Liberec) 116

5. Pavel Šulc (České Budějovice) 67

6. Tomáš Ostrák (Hartberg / Karviná) 40

7. Michal Beran (Slovan Liberec) 27

8. Patrik Hellebrand (Slavia / Slovácko) 12

9. Antonín Růsek (Zbrojovka Brno) 8

10. Dominik Plechatý (Jablonec / Sparta) 7 Síň slávy

Do Síně slávy vstoupil vicemistr světa z roku 1962 a člen Klubu ligových kanonýrů Václav Mašek. Skoro celou kariéru strávil ve Spartě, se kterou získal dva mistrovské tituly. Největšího úspěchu dosáhl na světovém šampionátu v Chile, na kterém se Československo dostalo až do finále. Jeho gól proti Mexiku ze třinácté sekundy byl čtyřicet let nejrychlejší brankou v historii mistrovství světa.