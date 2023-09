Šilhavý chválil výkon i atmosféru. Návštěvu závidím, hecování prospělo, řekl

Obzvlášť ke konci zápasu oba celky chtěly vyhrát. Útoky se přelévaly ze strany na stranu, střílelo se a hráči si vůbec nic nedarovali.

Kdo by čekal, že zrovna takhle bude vypadat závěr přípravy.

Když Václav Jurečka srovnal, ihned běžel pod domácí kotel za bránu a rukama je hecoval, že jsou moc potichu. Bojovná nálada z tribun se přímo přenesla na hřiště. A zápas to výrazně zvedlo.

„Když hecování nepřesáhne nějakou mez, tak to vůbec není na škodu,“ navázal Šilhavý. „Kluci díky tomu chtěli v závěru zvítězit, oni taky. Kulisa byla skvělá. Jakmile na přípravu přijde padesát tisíc lidí, je to opravdu super. Závidím.“

Maďaři nastoupili v plné síle. Měli jste obavy?

Samozřejmě jsme je sledovali, že takto nastupují pokaždé. Postaví vždy to nejsilnější, asi chtějí vyhrávat, a tak mají jasno. Nemusejí nic zkoušet, pro nás to zase bylo také výhodné, protože jsme si osahali silného soupeře. Navíc v takové atmosféře.

Přesto jste učinili devět změn.

Taky jsme si říkali, že je soupeř silný, noví hráči do toho, nesehranost. Ale všichni se toho zhostili dobře a snesli měřítko.

Adam Hložek byl v poslední době kritizovaný, tentokrát podal dobrý výkon. Jak se líbil vám?

Na něm je vidět, že hrozně moc chce dát mužstvu to, co umí nejlépe. Žene se za gólem, i ve druhé půli to vzal na sebe několikrát. Má sílu, ale bohužel mu to nevyšlo. Víme, jaké má schopnosti. Záleží teď také na tom, zda v Leverkusenu bude nastupovat. Nakoupili posily, bude to mít složitější, tak snad dostane herní vytížení a doufejme, že nám pomůže a budeme s ním moci počítat.

Co říkáte na soupeře?

Byl silný, právě kvůli tomu, jakých výsledků teď dosáhl. Zvedl se a hraje velmi dobře. Za všechny vyčníval Szoboszlai, to je velmi kvalitní hráč. Byl to nakonec vyrovnaný zápas, takže taková remíza proti nim je pro nás skvělá a moc si jí ceníme.

Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

Už jsme tady jeden krásný zážitek měli předloni na Euru, kdy jsme porazili Nizozemsko. Ten stadion jsme znali, ale je opravdu obrovský, a když jsme se dozvěděli, že přijde skoro plno, tak jsme byli rádi. Ta kulisa byla skvělá.

Máte za sebou dva výsledkově stejné zápasy, jak hodnotíte zářijový sraz?

Nechtěl bych to spojovat, protože jsme v kvalifikaci ztratili dva body, což mě mrzí a bude ještě dlouho. Byť Albánie byla taky silná a měli jsme to uhrát. Pozice by teď byla přívětivější, ale je to sport, fotbal... Připravíme se na další zápas proti nim poctivě a věřím, že to odhodlání, které jsem na klucích viděl, bude ještě větší. Všichni už teď budeme vědět, do čeho jdeme a budeme doufat, že se nám to nakonec podaří.