Chytil: Snad jsme odčinili Albánii. A ukázali fanouškům, že fotbal hrát umíme

Devět. Tolik změn udělal v základní sestavě trenér Jaroslav Šilhavý oproti mrzuté remíze 1:1 s Albánií. A jednou z nich byl i Mojmír Chytil. Poctivec, bojovník, ten, co strnulou českou hru rozhodně osvěžil.

Jakmile opustil trávník v Puskás Aréně, kam dorazilo přes 50 tisíc diváků, vydechl do diktafonů: „Před lepší kulisou jsem ještě nehrál, ale každý zápas v reprezentaci je pro mě zážitek.“

Jak hodnotíte výsledek 1:1?

Remíza asi odpovídala průběhu zápasu. Ale mohli jsme vytěžit víc a klidně i vyhrát.

Po hodině hry jste využil zaváhání stopera Langa a asistoval na gól Václavu Jurečkovi.

Šel jsem do souboje a viděl gólmana Dibusze, jak vyběhl a je blízko u mě. O Vencovi jsem věděl, tak jsem mu míč přistrčil a on ho uklidil. Samozřejmě jsem mu gratuloval k prvnímu gólu v reprezentaci, skvělé.

Využili jste toho, že jste sehraní ze Slavie?

Ano, automatismy tam jsou, zvykli jsme si na sebe. Víme, co po nás chce trenér Trpišovský ve Slavii, plus jsme se řídili pokyny kouče Šilhavého. Docela nám to šlo.

Stopeři Maďarska byli takoví urostlí chasníci. Bolelo to s nimi?

Takové máme i u nás v lize nebo v reprezentaci. Dnes už je každý stoper tvrdý a silný, musíme být připraveni.

Překvapilo vás, že byl duel dost vyhrocený?

Trochu ano, ale mám to rád. Lepší než kdyby byl zápas moc přátelský. Hrajeme fotbal, musí to být válka. Jen škoda, že jsme ji nevyhráli. Moc jsem si užil atmosféru. Nejvíc na mě v tomto ohledu zapůsobil duel v Turecku, tam bylo také hodně lidí, ale Maďarsko ho ještě předčilo.

Hráli jste i o to, abyste po kvalifikační remíze s Albánií znovu nenaštvali fanoušky?

Moc nás mrzí, že jsme Albánii neporazili. Chtěli jsme aspoň tímto zápasem nezdar s Albánií odčinit. A ukázat fanouškům, že jsme fotbal hrát nezapomněli. Snad jsme to v určitých pasážích předvedli, samozřejmě ne všechno se povede. Před zápasem jsme si řekli: Příští sraz začíná už teď. Pojďme si zvednout sebevědomí. A povedlo se. Jen na to musíme navázat a udělat příště bodů víc.

Už se cítíte jako stálý člen reprezentace? Nebo si ještě zvykáte?

Necítím. Ale snažím se v klubu podávat co nejlepší výkony a čekám, zda pozvánka přijde, nebo ne. Za každou jsem rád, každý den si tu užívám.