MS každé dva roky vzešlo od Saúdů. Už protestují i kluby včetně českých

ECA (European clubs association) varuje, že pořádat světový šampionát v každých dvou letech místo aktuálních čtyř může mít ničivý dopad na celý fotbal.

V jejím prohlášení najdete podobné prvky nesouhlasu jako v dřívějších vyjádřeních Evropské fotbalové unie (UEFA), jež je důrazně proti stejně jako jihoamerický CONMEBOL.

Otevřené diskusi o častějším MS jsou naopak asociace Asie (AFC), Afriky (CAF) a severoamerické CONCACAF.

Gianni Infantino

Evropským klubům, kterých je v asociaci 234, se nápad nelíbí natolik, že obvinila FIFA a jejího šéfa Gianniho Infantina z porušení zákona: nařkla je, že chce urychleně a radikálním způsobem změnit sport a získat nad fotbalem větší kontrolu.

ECA by podpořila vyváženější přístup k reprezentačním a klubovým povinnostem, navrhla třeba snížit počet oken pro zápasy národních týmů, aby ochránila zdraví hráčů, kteří každoročně hrají víc a víc zápasů. Jejich program je stále nahuštěnější.

FIFA tenhle fakt – zdá se – ignoruje a rozjela velkou kampaň za častější mistrovství. Podporu národních asociací se snaží získat díky rozličným osobnostem z řad bývalých fotbalistů i trenérů, kteří nápad podporují v médiích.

Celkový nesoulad mezi největšími fotbalovými organizacemi světa je očividně také velkou překážkou na cestě k dohodě: Arséne Wenger, šéf globálního vývoje na FIFA, odprezentoval revoluční návrh médiím dřív, než jej konzultoval s UEFA a spol.

„Kromě značného nedostatku jakýchkoli konzultací by návrh FIFA vedl ke zničujícím dopadům na klubový fotbal, a to na domácí i mezinárodní úrovni,“ upozorňuje ECA v prohlášení zaslaném agentuře AP.

„Navíc by ohrozil zdraví a blahobyt hráčů; nemluvě o tom, že by zředil hodnotu a význam klubových i reprezentačních soutěží.“

Proč FIFA s takovou myšlenkou vůbec přišla, je nasnadě: peníze. Velký turnaj jich vygeneruje spoustu od reklamních partnerů a televizních společností. Koho by nelákalo mít obří příjmy každý rok.

Nápad navíc nevznikl nikde jinde než v zámožné Saúdské Arábii, jejíž svaz učinil oficiální návrh prozkoumat možnost pořádání MS každé dva roky na květnovém kongresu.

Saúdové platí za jedny z nejbližších podporovatelů Infantina, který v tomto roce často cestoval do země na setkání s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, tamním faktickým vládcem.

Jeho jméno si možná vybavíte z nepodařeného pokusu o převzetí anglického Newcastlu United, který provázela silná kritika.

Hodně hlasitě proti němu vystoupili třeba zástupci Amnesty International, kteří varovali, že se arabský režim jen pokoušel o tzv. sportswashing: investicí do sportovních klubů, soutěží či pořádání velkých sportovních akcí vylepšit vlastní reputaci a zakrýt naopak jiné problémy, třeba s porušováním lidských práv.

Zpět k protestu ze strany ECA. Asociace evropských klubů mimo jiné upozorňuje na to, že návrh FIFA by poškodil i ženský fotbal, který by přišel o právo pořádat své turnaje mimo stín mužských šampionátů.

Mimochodem, zrovna ve čtvrtek UEFA schválila zdvojnásobení odměn pro fotbalistky za mistrovství Evropy, platné od příštího šampionátu v létě 2022.

ECA navíc připomíná, že případné úpravy fotbalového kalendáře musí také schválit.

„Jakákoliv rozhodnutí týkající se budoucnosti mezinárodních fotbalových zápasů mohou nastat pouze se souhlasem klubů. Těm jde pochopitelně o blahobyt a zdraví jejich hráčů,“ namítá ECA.

Součástí asociace klubů z Evropy je většina velkoklubů kromě Barcelony, Realu Madrid a Juventusu Turín, které ji opustily během až trapně nepovedené dubnové snahy o založení Evropské Superligy.

Násir Al-Chelajfí, prezident Paris St. Germain

V té době mimochodem vedení ECA po Andreovi Agnellim, šéfovi Juventusu, převzal Násir Al-Chelajfí, boss Paris St. Germain – mimochodem hlasitý kritik výše zmíněného saúdskoarabského pokusu o převzetí Newcastlu.

S projektem Superligy byl spojovaný také Infantino, kterého evropské fotbalové orgány obvinily ze spoluviny na tvorbě plánů na její vznik.

Šéfovi FIFA pak trvalo několik měsíců, než to popřel... Což samozřejmě nahrává myšlenkám, že jeho hlavní motivací v návrhu dvouletého MS je zejména získání většího a většího vlivu nad fotbalem.

„Jestli má dojít k nějaké reformě, musí být založena na společné dohodě. Musí zohlednit a vyvážit zájmy všech zúčastněných stran. Musí přijít po poctivých a podrobných konzultacích se všemi a ne takto! Nyní vzešla akorát ze zájmů FIFA a její PR kampaně,“ dodala ECA.