UEFA dál hrozí bojkotem mistrovství světa, poslala dopis Infantinovi

Süddeutsche Zeitung uvádí, že dopis je „promyšlený protiútok pracně formulovaný jako výzva k jednání“. Čeferin se v minulých dnech vyslovil proti zkrácení intervalu MS a dokonce naznačil bojkot turnaje ze strany evropských týmů.

„Schůzka je nutná, protože jak víte, žádné rozhodnutí takového významu nemůže být přijato bez jednomyslné podpory evropských svazů a evropského fotbalu,“ cituje list z dopisu.



Změna zažitého cyklu MS, kterou Infantino veřejně propaguje od letošního května, vyvolala ve fotbalovém světě spíše odmítavé reakce. Na stranu FIFA se postavily africká konfederace CAF a asijská AFC, důrazně proti jsou UEFA a jihoamerický CONMEBOL.

Nesouhlas vyslovily také fanouškovské skupiny či hráčská organizace FIFPro, jež Infantinovi a spol. vyčítá nedostatečný dialog o tak důležitém tématu.

„Hodně štěstí takovému mistrovství světa, ale my na něm hrát nebudeme,“ řekl kategoricky prezident UEFA Čeferin.

„Potřebujeme změnu,“ argumentoval řídící orgán FIFA vedený Arsenem Wengerem, dlouholetým koučem Arsenalu.

Jak má změna vypadat? V roce 2026 jsou pořadatelem MS Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem, turnaj bude poprvé s osmačtyřiceti účastníky. Další mistrovství světa by se hrálo co dva roky, tedy 2026, 2028, 2030 atd. Euro by mělo vyplnit lichá léta, čili 2027, 2029 atd.

„Jenže hodnota těchto turnajů je velká právě proto, že se konají každé čtyři roky. Koho by zajímala olympiáda, pokud by se konala každý rok?“ podotkl Čeferin. „Hrát každé léto měsíční turnaj, to by hráče zabilo. Teď to máme každé dva roky a kryje se to s mistrovstvím světa žen a olympiádou. I když finančně by to pro nás mohlo být zajímavé.“