Infantino: Častějším MS proti migraci. V Kataru zemřeli tři dělníci, ne tisíce

„Fotbal se vyvíjí způsobem, že úzká skupina má všechno a většina nemá nic. Nemůžeme menším zemím jen vzkázat: ‚Dejte nám vaše peníze a hráče a koukejte se v televizi‘. Musíme zapojit celý svět,“ citovala agentura SID Infantinův projev.

Prezident FIFA patří k největším zastáncům zkrácení intervalu konání mistrovství světa ze současných čtyř let na dva roky. Návrh podpořila i africká konfederace CAF a asijská AFC, naopak proti jsou evropská UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL nebo hráčská asociace FIFPro.

„V Evropě mají mistrovství světa dvakrát týdně, protože tam hrají nejlepší hráči, nepotřebují žádné další soutěže. Musíme ale dát šanci třeba i lidem v Africe. Pak možná nebudou muset podnikat cesty přes Středozemní moře, při kterých je čeká spíš smrt než naděje na lepší život. Každý si zaslouží šanci a důstojnost,“ podotkl Infantino.

Jednapadesátiletý Ital, který je v čele světového fotbalu od roku 2016, už dřív z podobných důvodů prosadil rozšíření šampionátu ze současných dvaatřiceti na osmačtyřicet mužstev. Změna se poprvé dotkne turnaje v roce 2026, který mají pořádat Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem.

Infantino rovněž obhajoval blížící se mistrovství světa v Kataru, které se uskuteční letos v prosinci navzdory tomu, že země čelí kritice kvůli porušování lidských práv a špatným pracovním podmínkám dělníků v souvislosti s přípravami šampionátu.

„Není pravda, že by během příprav zahynulo 6 500 dělníků. Zahynuli tři. Je to pořád vysoké číslo, ale je to velký rozdíl,“ uvedl Infantino. „Pracovní podmínky jsou podobné jako v Evropě.“

Šéf FIFA se odkazoval na oficiální čísla přicházející od pořadatelů. Mluvčí katarského šampionátu v minulosti agentuře Reuters řekl, že při přípravách turnaje zemřelo 38 pracovních a z toho právě tři přímo na stavbách.

Podle listu The Guardian, který podmínky zahraničních dělníku v Kataru dlouhodobě sleduje, je však obětí vysoko přes šest tisíc.