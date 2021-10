I fotbalistky protestují. Mužské MS každé dva roky nám silně uškodí, varují

Nejzvučnější hlasy z řad fotbalistek se daly dohromady a zveřejnily otevřený dopis adresovaný FIFA.

Uvádějí v něm, že pravidelnější mistrovství světa mužů by ženskému fotbalu „silně uškodilo“ a žádají o otevřenou diskusi s navrhovateli.

V dokumentu podepsaném anglickou Ženskou superligou, v níž mimo jiné za West Ham kope Kateřina Svitková, organizacemi UEFA a ECA (Evropská asociace klubů), a vedením ženských soutěží z Dánska, Německa, Finska, Itálie, Nizozemska, Rumunska a Švýcarska, je zmíněno 13 důvodů, proč revoluční nápad fotbalistkám uškodí.

Server BBC vybral několik zásadních:

kvůli zhuštěnějšímu mužskému kalendáři ženské soutěže budou méně vidět a tím se zpomalí jejich růst

dojde k omezení finančních prostředků pro ženské národní týmy, protože peníze z asociací budou potřeba na častější zápasy a velké akce mužů

hrozí zpomalení profesionalizace ženského fotbalu kvůli přesycení trhu (mužským fotbalem) a možná ztráta životaschopnosti ženského fotbalu

Návrh Mezinárodní fotbalové federace FIFA, který prezentoval její šéf globálního rozvoje Arséne Wenger, zkrátka může mít až příliš negativních dopadů (nejen) na svět fotbalistek.

Podle zamýšleného revolučního kalendáře by se jejich světový šampionát kryl s mužským.

MS fotbalistů by ve Wengerově plánu také zastínilo turnaj žen na olympijských hrách, který má, na rozdíl od klání mužů na stejné akci, větší prestiž i proto, že na něm hrávají ty největší hvězdy.



Dalším bodem stížnosti je také podivný spěch, se kterým FIFA nápad začala prezentovat, i absolutní absence jakékoliv konzultace s ostatními. To už dříve kritizovali zástupci UEFA či ECA.



Důrazně proti pořádání mistrovství světa každé dva roky je kromě Evropské fotbalové unie a sdružení klubů také jihoamerický CONMEBOL, otevřené diskusi o častějším MS jsou naopak nakloněny asociace Asie (AFC), Afriky (CAF) a severoamerické CONCACAF.

Proč FIFA s takovou myšlenkou vůbec přišla, je nasnadě: peníze. Velký turnaj jich vygeneruje spoustu od reklamních partnerů a televizních společností. Koho by nelákalo mít obří příjmy každý rok.



Mimochodem, vedle Wengera najala FIFA minulý měsíc na podobný úkol i Jill Ellisovou, bývalou trenérku reprezentace Spojených států, která má vymyslet fotbalistkám nový kalendář, jenž by měl vejít v platnost už v prosinci. I jeho součástí by dle představ jejích šéfů mělo být častější MS.



„Snažíme se k návrhům přistupovat otevřeně a věcně,“ píše se v prohlášení.

„Jakkoli oceňujeme záměr pořádat i ženský šampionát častěji a rozvíjet tak tento ekosystém, je třeba návrh FIFA důsledně prozkoumat a probrat jeho možné dopady na ostatní ‚světy‘. Považujeme za nutné adekvátně jej probrat v globálním kontextu. Ženský fotbal rapidně roste, ale ještě zcela nedozrál.“

FIFA chce světové mistrovství pořádat každé dva roky místo dosavadních čtyř počínaje létem 2026, kdy turnaj pořádají Spojené státy s Kanadou a poprvé se bude hrát s osmačtyřiceti účastníky.

Kontinentální vrcholné turnaje by podle Wengera rovněž zkrátily čtyřletý cyklus a hrály by se v lichých letech.



„Hrát každé léto měsíční turnaj, to by hráče zabilo. Teď to máme každé dva roky a kryje se to s mistrovstvím světa žen a olympiádou,“ poznamenal Aleksandr Čeferin, prezident UEFA.



Evropská unie i asociace klubů mimochodem musí takto revoluční změny schválit. Proto požádaly zástupce FIFA o schůzku, kde o zásadním tématu posledních týdnů chtějí diskutovat. A evidentně nejsou jediné.