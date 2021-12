Každé dva roky fotbalové MS? Ekonomické dopady by byly negativní, tvrdí studie

Mistrovství světa každé dva roky by mělo na fotbal negativní ekonomické dopady. Uvedla to nezávislá studie, kterou si vyžádala Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Mezinárodní fotbalová federace FIFA navrhuje, aby se od roku 2026 změnil cyklus světového šampionátu ze čtyř let na dva roky.