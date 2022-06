Vaclík se chystá na 50. zápas za nároďák: Moc si toho vážím, obrovské číslo

„I proto bych si upřímně nikdy nepomyslel, že na takové číslo dosáhnu,“ pokračoval v předvečer duelu se Švýcarskem, který, pokud do něj nastoupí, bude jeho padesátý za Česko.

Je pravdou, že v éře legendárního Čecha vysedával téměř čtyři roky převážně na lavičce. Jen šestkrát si ze 37 příležitostí zachytal.

Od začátku kvalifikace na MS 2018 je nicméně Vaclík reprezentační jedničkou.

„Moc si toho vážím. Od začátku pro mě reprezentace znamenala hrozně moc a padesát je obrovské číslo,“ pravil Vaclík, který mimochodem strávil ve Švýcarsku, s nímž se fotbalisté večer střetnou, báječné čtyři roky.

Je pro vás utkání i proto o to speciálnější? Jaké máte na Švýcarsko vzpomínky?

Skvělé. Švýcarsko jsme si s rodinou zamilovali, narodila se nám tam starší dcera. Navíc jsem tam celou dobu hrál s Markem Suchým. Co jsem koukal na švýcarskou soupisku, se sedmi kluky jsem hrál v Basileji, s gólmanem Yannem Sommerem jsme se střídali. Znám hodně hráčů z kádru soupeře. Přiznávám, je to pro mě určitě speciální. Naše skupina Ligy národů je vůbec super: I Španělsko jsme si s rodinou zamilovali. Sešlo se to vážně hezky.

Česko - Švýcarsko ve čtvrtek od 20:45 ONLINE

Co na Švýcary bude platit?

Musíme do zápasu taky vstoupit aktivně. Švýcaři chtějí hrát odzadu, takže bude důležité jejich kombinaci napadat vysoko už v zárodku. Kvalifikovali se přes Itálii na mistrovství světa, takže se určitě můžou cítit jako favorité. Ale my hrajeme doma a chceme našim fanouškům udělat radost.

Těšíte se na nebezpečné střely z dálky od dvojice Xhaka, Shaqiri?

Oba mají obrovskou kvalitu. Leváci, vítězové evropských soutěží, oba prošli Basilejí, takže máme něco společného. Četl jsem, že Shaqiri nenastoupí od začátku, protože se k týmu připojil až v úterý. Oba se každopádně řadí ke klíčovým hráčům Švýcarska.

Co říkáte rozvoji švýcarského fotbalu?

Zaslouží si obrovské uznání a respekt. Šel extrémně nahoru. Basilej jako skvěle řízený klub v tom hraje důležitou roli, prošla jí spousta hráčů, má skvělou akademii na hodně vysoké úrovni. Účastnili se předchozího mistrovství světa, do Kataru jedou taky, na mistrovství Evropy porazili Francii.

Realizační tým v čele s trenérem Jaroslavem Šilhavým ustál bouřlivé období po neúspěšné baráži se Švédskem. Jste rád, že zůstal?

Myslím, že můžu mluvit za celou kabinu: jsme rádi, že pokračujeme ve stejném složení. Společně to táhneme skoro čtyři roky. I proto nás těší, že kouč zůstal, máme dobrou náladu. Jako tým se díky zápasům Ligy národů zase můžeme posunout, pracovat na zlepšení a nachystat se na kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce.

Jak důležitý bude první zápas ve skupině pro její vývoj?

Hodně. Přirovnal bych to k úvodnímu utkání se Skotskem na Euru. Vstup do skupiny může hodně napovědět o tom, jak se bude vyvíjet.

Čekají vás čtyři duely v jedenácti dnech. Máte s trenéry jasný plán, které z nich odchytáte?

Trenéři ideu mají. Mluvil jsem i s naším trenérem brankářů panem Veselým. Ale zatím to zůstane mezi námi.