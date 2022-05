Místo Ligy národů příprava v Německu. Zdraví je přednější, řekl Schick

„Teď mě čekají dva týdny práce v Německu, pak se vracím zpátky, ale přiletí se mnou i kondiční trenér z Leverkusenu, s nímž se budu chystat na nový ročník. Chci navázat na ten předchozí, takže trénink potřebuju,“ řekl krátce poté, co si v neděli poprvé převzal trofej pro fotbalistu roku.

Na tiskové konferenci se následně pustil do hodnocení zatím nejvydařenějšího období kariéry.

„Nemluvil bych o životní sezoně, ovšem nejlepší byla určitě. Všichni byli zvědaví, jestli potvrdím formu z Eura i v bundeslize, což se mi povedlo. Teď chci být ale ještě mnohem lepší,“ neskrývá.

Půjde to?

Už nyní se soustředím na další sezonu. Nejdůležitější je, abych nebyl tolik zraněný, protože to je něco, co mě v uplynulém ročníku brzdilo. Pokud se tohle povede, potenciál pro další růst určitě je.

Co s vámi vlastně dělají vysoká očekávání okolí? Po Euru jste byl v kurzu.

A pamatuju si, jak jsme něco podobného loni v létě řešili. Dostal jsem stejnou otázku, jestli se vyrovnám s tlakem, jestli Euro nebylo jen o štěstí a o náhodě, jestli výkony potvrdím i v sezoně...

Podařilo se. S Leverkusenem jste skončili třetí a v tabulce střelců byl lepší jen Robert Lewandowski, fenomén z Bayernu Mnichov.

Jo, druhé místo mě potěšilo. Předstihl jsem další skvělé útočníky, na druhou stranu, když jsem pak viděl mezeru, která mezi mnou a Robertem byla, zas tak veselé to nebylo.

Ztrátu jste měl jedenáctigólovou. Přesto: nepřekvapil jste výkony v sezoně trochu i sám sebe?

Už v létě jsem si byl vnitřně jistý a věřil jsem, že tenhle rok může být výborný. Samozřejmě, že tlak okolí jsem cítil, ale naopak mi to spíš pomohlo. Navíc mi vyšel úvod sezony, rychle jsem se dostal do pohody a neměl žádnou dlouhou sérii bez gólu. Mohl jsem se víc soustředit na komplexní výkon a to mi pomohlo. Pokud se jako střelec pravidelně prosazujete a pak vám něco dvakrát nebo třikrát nevyjde, máte dostatečně silnou pozici, abyste si něco podobného mohl dovolit.

Sám jste však zmínil, že vás brzdilo zdraví. Aktuálně se zotavujete po operaci třísel.

Absolvoval jsem ji před dvěma týdny. Mrzí mě, že kvůli tomu nepomůžu reprezentaci, ale bylo nutné, abych během klubového volna vyřešil svoje zdravotní problémy. Bohužel jsou termíny Ligy národů nastavené trochu nešikovně a zdraví je přece jen přednější.

Chyběl jste už při březnové baráži proti Švédsku.

Což bylo hodně nepříjemné. Vůbec to období bylo dost zmatené, protože jsem od lékařů dostával protichůdné informace. Podle prvotní diagnózy jsem měl reprezentační sraz stihnout, ale při kontrolní rezonanci mi najednou řekli, že to spíš nevypadá. Snažil jsem se na sto padesát procent, ale nestačilo to. I sám jsem si musel vyhodnotit, že kdybych přijel a zranění si třeba obnovil, už by to nemuselo být na pět týdnů, ale klidně na deset. A další věc...

Ano?

Napadlo mě, jestli bych byl vůbec pro tým prospěšný, když jsem pět týdnů de facto nic nedělal. Bylo v plánu, že bych v případě postupu přes Švédy dorazil aspoň na rozhodující zápas s Polskem, ale nestalo se. Bohužel. Mrzí mě stejně jako všechny ostatní, že se na šampionát nepodíváme.