Poprvé v nároďáku a hned gól! Nebyl to sen? ptá se Pešek

„Ráno po zápase jsem se probudil a říkal jsem si, jestli se mi to všechno jen nezdálo,“ řekl fotbalista Slovanu Liberec v rozhovoru pro MF DNES. „Může mě to v kariéře do budoucna posunout dál, ale teď musím své výkony hlavně potvrzovat.“

Původní sestava českého národního týmu se po výhře na Slovensku kvůli nákaze koronavirem rozpadla a nově pověřený kouč David Holoubek narychlo sháněl náhradníky. Jedním z nich byl i rychlonohý krajní záložník Pešek.

Jak jste na pozvánku do reprezentace reagoval?

Nejdřív jsem tomu vůbec nevěřil, nevěděl jsem, co se děje. Pak mi ale byla vysvětlena situace a uvědomil jsem si, co to přišlo za nabídku. Něco takového se samozřejmě nedá odmítnout.

Přesun narychlo do Olomouce musel být asi dost hektický...

To tedy byl. Měl už jsem se snoubenkou zaplacený dvoudenní wellness pobyt v Karlových Varech. Už jsme byli v Praze, když přišel telefonát, že jsem povolán do reprezentace a mám se hlásit v Olomouci. Musel jsem se vrátit do Liberce pro kopačky a další věci a s brankářem Filipem Nguyenem, který byl také nominovaný, jsme pak vyrazili na cestu.

Co nečekané změně plánu říkala vaše snoubenka?

Byla smutná, do Varů jsme se těšili, ještě nikdy jsme tam nebyli a oba jsme si chtěli odpočinout. Ale samozřejmě mě podpořila, reprezentace je sen.

Jak těžké bylo si bleskově zvyknout na spoluhráče v nově sestaveném národním týmu?

Musím říct, že realizační tým odvedl skvělou práci. Stačil jeden trénink, kde jsme si všechno ukázali, a dokázali jsme pracovat jako tým, který bojuje za Česko. Myslím, že to na hřišti bylo znát.

Ano, navíc jste při svém prvním startu v reprezentačním dresu dal gól. Jak moc si ho ceníte?

Byl to pro mě vysněný gól, určitě nejdůležitější v kariéře a nikdy na něj nezapomenu. Byl jsem překvapený, když míč skončil v síti, ani jsem tomu nemohl věřit.

Jak jste gólovou situaci viděl?

Chtěli jsme soupeře napadat, Tomáš Holeš vybojoval míč, posunul ho na Standu Tecla a já jsem si klasicky naběhl za obranu. Naštěstí se mi povedlo dobré načasování bez ofsajdu a prostřelil jsem gólmana. Míč mu prošel pod rukou, ale šel tam, kam jsem mířil.

Se Skotskem jste však nakonec prohráli 1:2, i když jste měli víc šancí...

Ta prohra mě hodně mrzí. Jsem přesvědčený, že jsme si zasloužili aspoň bod. Měli jsme šance, dvakrát jsme trefili tyčku. Je to škoda, ale myslím si, že fanoušky jsme i tak potěšili.

Gólem v reprezentaci na sebe fotbalista upozorní. Věříte, že vám to v kariéře pomůže?

Věděli jsme, že zápas se Skotskem bude hodně sledovaný a že se někdo může ukázat. Přiznám se, že mi to ještě úplně nedochází, pořád to vstřebávám. Ráno po zápase jsem se probudil a říkal jsem si, jestli se mi to všechno jen nezdálo. Může mě to v kariéře do budoucna posunout dál, ale teď musím své výkony hlavně potvrzovat. V Liberci mám smlouvu ještě na rok a jsem tady spokojený.

S klubem vás brzy čeká vstup do předkola Evropské ligy. Jak se na to těšíte?

I to pro mě bude nová zkušenost, evropské poháry jsem ještě nikdy nehrál. S reprezentací jsem si aspoň vyzkoušel opatření proti covidu, která teď platí. Je to nepříjemné, ale člověk si s tím musí poradit. Každopádně teď prožívám nejúspěšnější období v kariéře. Je na něm jen jedna kaňka: že jsme nedokázali vyhrát pohár. Ve finále se Spartou jsme k tomu byli strašně blízko. Musíme makat dál, abychom takové zklamání už nezažili.