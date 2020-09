Výhra Skotska v Česku? Velmi šťastná, zdůrazňují britská média

Skotsko v pondělí po obratu vyhrálo 2:1, ale narychlo složený český celek měl převahu a dvakrát trefil tyč. Domácí se přitom museli obejít bez všech stabilních hráčů i trenéra Jaroslava Šilhavého, kteří museli kvůli koronaviru do izolace. Na lavičku se tak postavil kouč výběru do 18 let David Holoubek a v improvizované nominaci bylo hned 20 nováčků.

„Ano, na prvním místě je výsledek a my máme tři body. Ale jinak tam bylo víc špatných věcí než dobrých. Jestli dalším soupeřům dovolíme tolik šancí, tak nám takové štěstí nevydrží dlouho. Vždyť soupeř trefil dvakrát tyč, brankář David Marshall měl tři vynikající zákroky a byly tam i další příležitosti,“ uvedl pro BBC bývalý reprezentační obránce Willie Miller.

Server Herald Scotland dokonce výkon Clarkova týmu označil za depresivní. Zejména s výhledem na říjnové play off o postup na mistrovství Evropy. V něm se Skotsko v semifinále utká s Izraelem a pokud by postoupilo, bude ho čekat lepší z dvojice Norsko - Srbsko.

„Za normálních okolností by byla výhra nad uznávaným týmem jako je Česká republika, navíc z venku, důvodem k oslavám. Ale tohle těsné, nepřesvědčivé a šťastné vítězství nad výrazně oslabeným soupeřem, který se v nezvyklých podmínkách dával narychlo dohromady, mělo zcela opačný efekt,“ uvedl Herald.

„Když fanoušci viděli ten nesourodý a depresivní výkon, tak jim moc naděje na ukončení nekonečného čekání na účast na velkém turnaji nedal,“ připomněl deník, že skotská reprezentace se na mistrovství Evropy nebo na světovém šampionátu představila naposledy v roce 1998.

Server The National ocenil, že Skotsko alespoň zápas, ve kterém se mu nedařilo, dokázalo vyhrát. „Nebylo to pěkné, nebylo to ani zasloužené, ale podobné zápasy jsme v minulosti prohrávali. A Steve Clarke moc dobře ví, že pokud za měsíc uspěje v play off, bude na výkonu pramálo záležet,“ uvedl.