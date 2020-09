Holoubek děkoval a chválil: Kluci zasloužili odměnu, trenérovi zamotali hlavu

Provizorní národní tým navzdory domácí porážce 1:2 se Skotskem zaujal. Chvílemi mnohem zkušenějšího a ostřílenějšího soupeře herně předčil, byť mu výsledek nelichotí.



„Strašně mě mrzí, že kluci, kteří tu byli a vytvořili nesmírně pozitivní a skvělou atmosféru, nedostali odměnu. Aspoň tu remízu si zasloužili,“ litoval Holoubek.

Sám si svůj nečekaný reprezentační záskok užil. Na lavičce poskakoval, pobíhal, hecoval, povzbuzoval. A po zápase debut s upřímností sobě vlastní komentoval.

Jaké zážitky si odnášíte?

Všechno bylo strašně rychlé, spoustu stresu. Ale největší zážitek byl vidět kluky na hřišti, jak pracovali. I když tady nebyli fanoušci, cítili podporu a na trávníku nechali maximum. Jen mě za ně strašně mrzí – a znovu to musím zopakovat –, že nebyli odměněni lepším výsledkem.

Už jste mluvil s trenérem Šilhavým?

Pan trenér mi po zápase psal a celému týmu děkoval za předvedený výkon. Je škoda, že jsme nepřipsali nějaké body do tabulky.

Přitom jste zejména v úvodu Skoty řádně zaskočili. S čím jste do utkání šli?

Chtěli jsme hrát hlavně aktivně, hodně presovat a využívat krajní hráče, které jsme měli abnormálně rychlé. Vpředu byl Standa Tecl, který výborně napadá, dobře čte hru. Naším cílem bylo se prezentovat náročným fotbalem, nikam nezalézat, ale hrát na riziko. Soupeř měl samozřejmě velkou kvalitu a v určitých pasážích zápasu nás donutil stáhnout se do bloku, ale přesto to kluci zvládli na výbornou.

Řekl si někdo z provizorního kádru o další nominaci?

Přesně na tomhle jsme s kolegy postavili motivaci. Říkali jsme klukům, ať ukážou, že sem patří, třeba je pan trenér příště nominuje. Já si myslím, že někteří z těch, co nastoupili, možná panu Šilhavému zamotali hlavu.

Opravdu?

I pro ně osobně to může být velká motivace třeba vzhledem k jejich klubové kariéře. Budou na sobě víc pracovat, přidávat si, aby se do reprezentace jednou vrátili. Pokud by to tak skutečně bylo, znamenalo by to, že jsme svou práci splnili.

Ukázalo se, že česká liga není tak špatná, jak se o ní leckdy říká?

Já osobně českou ligu řadím velmi vysoko. Spousta zahraničních hráčů i trenérů se s ní vůbec nebyla schopna srovnat. Možná spíš sami českou ligu podceňujeme, ale podle mě má velkou kvalitu.

Mimochodem, nemrzí vás, že je vaše reprezentační štace nyní u konce?

Pro mě to byl od začátku skutečně jen záskok. Jsem trenér mládežnické reprezentace, tam je moje místo, tam patřím. Klukům fandím a fandit budu. S trenéry a realizačním týmem z dvacítky, Jirkou Žilákem, Radimem Kučerou, Tomem Ujfalušim, Petrem Papouškem a dalšími, jsme chtěli ukázat, co v nás je. Stvořili jsme dobrý tým, jen ten výsledek...