Musíme Portugalce dostat pod tlak. Fanoušci nám pomůžou, věří Souček

Skupinová fáze elitní úrovně se chýlí ke konci. V domácím prostředí drží česká reprezentace úctyhodnou bilanci a po výhře nad Švýcary a remíze se Španěly chce obrat o body i Portugalce.

„Tento stadion mám obzvlášť rád. Je tu výborné kouzlo a fanoušci dokážou vytvořit skvělou atmosféru. Cítíme se lépe, když slyšíme podporu z tribun, a to nás žene dopředu. V sobotu nečekám nic jiného a snad společně dokážeme to, co chceme,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci Souček.

Česko - Portugalsko v sobotu od 20:45 hodin ONLINE

Klubová forma reprezentantů ze zahraničí však není příliš dobrá. Kupříkladu West Ham, ve kterém Souček působí společně s Vladimírem Coufalem, se topí na 18. místě Premier League.

V Leverkusenu se nedaří Adamu Hložkovi a navrátilci do reprezentace Patriku Schickovi. Jejich tým je patnáctý, těsně před sestupovými příčkami. Ani to však nesvádí Součka k pesimismu.

„Patrik v minulé sezoně ukázal, jak moc je důležitý. V Německu dal nespočet gólů, na Euru nám moc pomohl, co se týče branek a výstavby hry dopředu. Určitě se teď znovu ukáže, že je tím důležitým článkem, který potřebujeme. Jsem rád, že je zpátky,“ uvedl.

Portugalcům už Češi jednou čelili, v červnu z toho byla prohra 0:2. Aby tentokrát dosáhli na body, musejí výrazně přidat.

„Proti poslednímu zápasu je důležité hlavně vstřelit gól, abychom mohli vůbec pomýšlet na úspěch. Musíme být zkrátka aktivnější. V Lisabonu to bylo asi to nejhorší utkání z těch čtyř. Potřebujeme navázat na domácí výsledky, dostat Portugalce pod tlak a na konci se ukáže, jestli to bude stačit,“ tuší Souček.

Tým z Pyrenejského poloostrova venku dvakrát ztratil body. V prvním utkání remizoval se Španěly, naposledy odjížděl s prohrou 0:1 ze Švýcarska.

„Z jejich strany to bude podobné utkání jako před třemi měsíci, mají skvělé hráče. My se ale chceme prezentovat trochu jinak. V Edenu máme skvělou historii, což jsme ukázali v létě. Chceme na to navázat a využít domácí prostředí v náš prospěch,“ uzavřel Souček.