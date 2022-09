Kdy zestárne robocop? Cristiano Ronaldo v Česku podruhé. A asi naposledy

Na remíze 0:0 nic nezměnil, ovšem v sobotu něco podobného nebude chtít dopustit. I když zestárl a nemá úplně pod kontrolou, jak moc bude při reprezentační Lize národů vytížený.

Hrát se začne od 20.45 v Edenu.

Ronaldo s Portugalskem dorazí, tak proč by vlastně nehrál?

Nežádá o úlevy. Nikdy to nedělal a teď už tuplem ne, když se při druhé štaci v Manchesteru United trápí kvůli marnému vytížení. Jako by tělo robocopa dostávalo od nadřízených důrazná upozornění, že přicházejí zarputilejší, pracovitější, agresivnější a hlavně mladší jedinci.

Ronaldo má za sebou pouhých 206 minut v anglické lize, což v průměru dává něco přes půlhodinku v šesti zápasech. Ústup je patrný.

Nebo ne?

„Po trénincích zůstává na hřišti a ještě si přidává, což je v jeho věku obdivuhodné. Stále na sobě pracuje. Užíval jsem si s ním každou minutu,“ líčil sparťanský brankář Matěj Kovář, než s reprezentační jedenadvacítkou odletěl na Island bojovat o mistrovství Evropy. Kdo neví, tak Kovář úvod sezony prožil pod náporem Ronaldových střel. Oba smluvně patří Manchesteru. „Pár gólů jsem dostal, to nebudu lhát, ale několik střel jsem i chytil.“

V sobotu bude zřejmě na Tomáši Vaclíkovi, aby chytil všechno, co Ronaldo vymyslí. Pokud se utkání proti favoritovi vydaří, zvýší se pravděpodobnost, že Česko i pro další ročník zůstane v nejvyšší divizi Ligy národů. Dál by čelilo těm největším výzvám, které v Evropě existují.

A Portugalsko je výzva z největších. Ve výběru se to hemží jmény za miliardy. Bez ohledu na to, jestli nastupují v obraně, či střílejí góly: Joao Cancelo, Rubén Dias, Danilo Pereira, Rafael Leao, Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Félix - a to nejsme na konci seznamu.

Nevíte, komu se dřív uklonit. Vyprodaný Eden přesto bude nejvíc vyhlížet chlapíka se sedmičkou.

Pětkrát získal Zlatý míč. Pětkrát už ovládl Ligu mistrů, ale teď ji poprvé po 19 letech nehraje, protože si během léta nevytrucoval odchod z Manchesteru.

Vězte, že svůj první z dosavadních (a rekordních) 189 zápasů za Portugalsko hrál v srpnu 2003 proti Kazachstánu. Překvapivě nedal gól. Už nepatřil Sportingu Lisabon, zato měl plnou hlavu přestupu do Manchesteru United. Byl nejdražší teenager v britské historii. Požádal o oblíbené číslo 28, ale dostal sedmičku, kterou na rudém dresu proslavili Cantona nebo Beckham. Tím je řečeno vše. Nebo ne?

Český útočník Adam Hložek měl tehdy čerstvě rok.

Ronaldovi bude v únoru osmatřicet. Do té doby chce vyhrát nejen v Praze. To je jen jakási krátká mezistanice, která by ho měla nabudit před mistrovstvím světa, které startuje přesně za 58 dní v Kataru.

Česko - Portugalsko v sobotu od 20.45 hodin ONLINE

Mistrem Evropy už Ronaldo je. Ve finále dorežíroval svůj tým se zraněnou nohou. U lajny šermoval rukama jako neplacený trenérský asistent, čímž jen potvrdil, za jakým jde cílem. Klubových trofejí byste se u něj nedopočítali, střeleckých rekordů zrovna tak.

„Tajemství fotbalové dlouhověkosti má komůrku v hráčově hlavě. Jde o to, aby našel správný klíč a nepoužíval šperhák. Proto jsem přesvědčený, že zrovna Ronaldo je skvělý zámečník,“ odepsal slovenský doktor Pavel Malovič, v čem si myslí, že spočívá Ronaldova sportovní nesmrtelnost. Malovič jezdí po mezinárodních duelech jako lékařský dozor UEFA, sám coby lékař prožil u státních reprezentací 140 zápasů. I proto vidí, jaký je Ronaldo fenomén.

Postavu má Ronaldo díky tréninku i stravovacímu režimu jako nabušený pětadvacátník. Jeho ambice jsou neměnné, čili absolutní. Zrovna oznámil, že na reprezentační úrovni chce hrát do Eura 2024: „Moje cesta ještě zdaleka nekončí.“

Sobotní duel v Edenu bude jedním z mnoha.

Jako ten v červnu, kdy surovým skluzem zboural stopera Jemelku a milosrdně dostal jen žlutou kartu, nikoli červenou, kterou si zasloužil.

Zatím v reprezentaci zvládl nejen zmíněných 189 zápasů, ale taky 117 gólů.