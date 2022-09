Nechtěl bych být něčí kopie, našel jsem si svůj styl, říká Schick

Šestadvacetiletý útočník na srazu národního mužstva převzal český Zlatý míč pro nejlepšího hráče minulé sezony a pak se rozpovídal.

O tom, proč se Leverkusenu nedaří a jak z toho ven. Jak se mu spolupracuje s Adamem Hložkem. O reprezentaci. O portugalské hvězdě Cristianu Ronaldovi, kterého hltal během Eura 2004 a proti němuž vyběhne v sobotu večer v Edenu jako největší hrozba domácích.

„Jeden čas to byl můj vzor, bylo mu devatenáct, když jsem ho začal sledovat,“ vzpomínal Schick.

Snažil jste se Ronalda jako začínající fotbalista nějak napodobit?

Na tom Euru měl zlaté kopačky, tak jsem je chtěl samosebou taky. Ani nevím, co to bylo za značku, ale měl jsem z nich radost. Těmi to začalo.

Česko - Portugalsko v sobotu od 20:45 ONLINE

A jak to pokračovalo?

Koukal jsem na videa na internetu, zkoušel jsem podobné kličky, snažil jsem se odkoukat jeho triky s balonem. Ale postupem času zjistíte, že už nemůžete kopírovat. Musíte zapojit něco vlastního. Ani já bych nechtěl být něčí kopie, našel jsem si svůj styl.

Ten styl vás dostal do pozice nezpochybnitelné opory národního týmu. Cítíte, že na vás spoluhráči spoléhají? Když jste kvůli zraněním chyběl, často zaznělo, že reprezentace je s vámi silnější.

Jsem rád, že jsem po takové době zpátky, od října uplynul skoro rok. Většinou se mi v repre dařilo a budu se dál snažit. Vnímám, že tu mám určitou pozici. Ve finále je to ale o tom, co ukážete na hřišti. Když cítíte důvěru od spoluhráčů, je to dobrý pocit, trošku doping. Budu se snažit předvést nejlepší výkon a věřím, že zápas s Portugalskem zvládneme.

Trenér Jaroslav Šilhavý při vaší absenci využíval systém se třemi stopery a dvěma hráči vpředu, jak by vám seděl?

Zatím jsem neměl možnost ho vyzkoušet, ale brzy budu mít možnost si to oťukat. Pro mě jako pro útočníka se nicméně tolik nemění - ať už hrají vzadu na čtyři, nebo tři obránce, pro mě je vepředu prostor ve vápně jasně vymezený.

Po vašem boku by mohl nastoupit třeba Adam Hložek, dokážete si to představit? Cítíte se díky spolupráci z klubu sehranější?

S Adamem jsme dennodenně, ale v Leverkusenu jsme zatím často měnili rozestavení, a není to tak mezi námi úplný automat. Adam mění pozici. Nenašli jsme v Leverkusenu zatím správný systém a naše spolupráce s Adamem není taková, jaká by měla být.

Jak ho v klubu vnímají?

Má smůlu, že přišel ve chvíli, kdy se nám nedaří. Kdyby tam byl od minulé sezony a naskočil do vlaku, který fungoval a jel, měl by to lehčí. Teď se trápíme všichni a pro něj jako nováčka je to hrozně složité. Na tréninku i v zápasech je rozhodně vidět jeho potenciál, v klubu to všichni vidí. Potřebuje čas. Věřím, že až se zvedneme jako tým, poroste i on.

S Leverkusenem se vám nevydařil začátek, jste těsně nad sestupovými pozicemi. Čím to je?

Těžko říct. Situaci řešíme, snažíme se hledat příčinu. Hledáme rozdíly proti minulé sezoně, kdy jsme uhráli Ligu mistrů a fungovalo nám to. Vidíme je třeba u fitness dat, prohráváme víc soubojů, chybí nám metry ve sprintu. Musíme všichni dělat mnohem víc, protože sto procent nám bohužel teď nestačí... Start byla velká facka.

V bundeslize jste zatím vyhráli jediný zápas.

Je to taky o štěstí. Nehrajeme až tak špatně, ale neproměňujeme šance a dostáváme dost gólů ze standardek, laciné góly nás hrozně srážejí. Je to nová situace, kterou absolutně nikdo nečekal. Ale i nová výzva, věřím, že se něčím nakopneme. Třeba nám všem pomůže reprezentační přestávka.

Paradoxně jste ale v Lize mistrů porazili favorizované Atlético Madrid. Jak to?

Jeho styl v bundeslize tolik nepotkáme a sedl nám. Byl to jeden z těch lepších zápasů, to je fakt. Bundesliga je letos hrozně vyrovnaná, menší týmy udělaly přes léto velký pokrok. Bayern tápe, Lipsko taky, nám se nedaří. A na čele je Union Berlín s Freiburgem. Každý zápas je nesmírně náročný.

I vy se dostáváte do šancí, ale zatím vám to tam nepadá jako v minulé sezoně, v níž jste dal v lize 24 gólů. Zatím máte i s poháry z deseti zápasů tři. Jak se cítíte?

Příležitosti mám, ale jsou to ty, kdy jako útočník ani nemíříte. Jen se snažíte trefit balon a čekáte, jestli do správného prostoru. Mám v tom trošku smůlu, protože moje střely létají do gólmanů, kteří třeba jen stojí na místě... Když se nedaří, napětí v klubu roste. Pro mě jako útočníka s velkými ambicemi je to nepříjemná situace. Věřím ale, že kvalitu mám a že to zlomím.

Není to trochu k vzteku, když se cítíte tak dobře, a přitom se nedaří? V létě jste absolvoval velmi náročnou přípravu, abyste byl zdravotně ve stoprocentní kondici.

Na minulou Ligu národů v červnu jsem nemohl přijet kvůli operaci tříselné kýly a přes dovolenou jsem měl kondičáka, který se mnou pracoval na tom, abych stihl přípravu a mohl bez problémů začít s týmem. Problém se objevil i na startu přípravy, takže jsme museli improvizovat. Individuální plán zaplaťpánbůh zabral. To musím zaklepat, od začátku bundesligy mě nic nebolí, cítím se fakt dobře. Proto mě trochu mrzí, že nám to nefunguje, ale věřím, že jsme na správné cestě. Snažíme se to zlomit, děláme maximum. Věřím, že se z krize dostaneme.