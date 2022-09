Gólman Kovář: Jsem rád, že jsem ve Spartě. Ale můj cíl je pořád Manchester

Byl čtvrtek 8. září, poslední den, kdy se dalo přestupovat v rámci české ligy. Kovář večer v Manchesteru zvedl telefon a z rozhovoru zjistil, že jeho kariéra nabere jiný směr.

„Kolem šesté hodiny mi řekli, že jdu do Sparty, že se kluby dohodly. Byla to hektika. Ten večer hrál Manchester v Evropské lize proti San Sebastianu. Musel jsem si sbalit všechny věci a vyrazit do Prahy,“ poznamenal Kovář při setkání s novináři během reprezentačního srazu.

„Děkuji svému agentovi, že to vyšlo. Jednaní byla náročná, kluby bránily své zájmy a ani jeden nechtěl ustoupit. Nakonec to dopadlo tak, jak jsem chtěl,“ líčil dvaadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště.

Další den nafasoval sparťanské věci, v centru na Strahově si zatrénoval a slyšel: „V sobotu v Teplicích jdeš do brány.“

„Pro mě to nebylo nic lehkého, ale bral jsem to. Každý chce přece chytat a mně se to hned splnilo. Jen výsledkově to nevyšlo,“ litoval.

Váš kolega z reprezentační jedenadvacítky Vítězslav Jaroš zůstal v anglické nižší soutěži. Vy jste se vydal jiným směrem, která cesta je lepší?

Dokud to nezkusíte, tak nevíte, co je správně. Původně jsem chtěl zůstat na ostrovech, ale bohužel. Ty nabídky, které chodily ke konci přestupového období, nebyly tak dobré jako ta od Sparty. Jsem rád, že jsem tady.

V minulých letech jste chytal třetí anglickou ligu, ale převážně jste působil v rezervním týmu Manchesteru. Jak byste srovnal českou soutěž s těmi britskými?

Mládežnická liga je velmi technická, moc se neřeší výsledky. Je to spíše rozvojová soutěž, kde působí rezervy prvních týmů. Primárně jde o to se ukázat a říci si o angažmá například v týmech z nižších pater profesionálních soutěží. Do třetí ligy jsem měl jít znovu na začátku této sezony, ale nedopadlo to. Kvalita je plus minus podobná, když tedy nepočítám naše nejlepší kluby. Česká liga je možná o něco techničtější.

Věříte, že si jednou za Manchester United zachytáte?

Je to stále můj cíl. Jsem pořád jejich hráčem, před odchodem do Sparty jsem podepsal novou smlouvu, takže se mnou mají nějaké plány a chtěl bych si tam ještě zahrát. Chci zabojovat o místo a postupnými kroky se prosadit. Musím být trpělivý, nic není hned. Být brankářem je navíc specifické, nenastupujete ze střídačky na dvacet minut a o to je těžší dostat šanci.

Matěj Kovář, mladý český gólman ve službách Manchesteru United, se rozcvičuje před utkáním Ligy mistrů.

Je rozdíl chytat v Česku a v Anglii?

Sparta je asi největší klub v Česku a je jasné, že například proti Burtonu má mnohem širší fanouškovskou základnu. Je vidět, že lidi s klubem žijí a chtějí výsledky, boj o titul a poháry, čemuž se nelze divit.

Sparta už pět zápasů nevyhrála. Jaké pro vás bylo naskočit do týmu, kterému se nedaří?

Složitě se mi to hodnotí, protože první dva měsíce jsem tam nebyl a nevím, jaká byla situace. Ale od mého příchodu můžu říct, že se všichni snaží, všechno dělají na maximum, trenér je taky skvělý. Spíš to vypadá, že jde všechno proti nám, ale věřím, že jsme schopni nepříznivé období zlomit. Až jednou vyhrajeme, tým bude šlapat.

Fandil jste Spartě jako kluk, nebo jste byl hrdým slováckým patriotem?

Samozřejmě jsem spíš fandil Slovácku, ale Spartu jsem vnímal. Pro sebe jsem si říkal, že by bylo fajn za ni jednou nastoupit.

A to se vám teď splnilo. Jaký máte vztah se svým kolegou Dominikem Holcem, kterého jste po svém příchodu sesadil z pozice jedničky?

Abych pravdu řekl, pro druhého brankáře to není jednoduché. Nicméně nejsem tu od toho, abych o tom rozhodoval, na mně je, abych chytal. Zatím spolu máme skvělý vztah. Pracujeme jako tým a chceme Spartě pomoct.

Přišel jste jako nová jednička. Cítíte větší jistotu?

Nemám dopředu nic jisté. Chci dokázat lidem, že si takovou šanci zasloužím a že si mě klub vybral správně. Důvěru bych měl splatit hlavně na hřišti.

Brankář Matěj Kovář ze Sparty sbírá míč v utkání Fortuna ligy proti Baníku Ostrava.

V Manchesteru jste trénoval s fenomenálním Cristianem Ronaldem, který v sobotu nastoupí v Praze proti Česku v Lize národů. Jak se chytaly jeho střely?

No, nic příjemného. Po trénincích zůstává na hřišti a ještě si přidává, což je v jeho věku obdivuhodné. Stále na sobě pracuje. Užíval jsem si s ním každou minutu. Trénovat s takovým hráčem je pro kluka z Uherského Hradiště něco. Jsem rád, že jsem s ním mohl být v jednom týmu.

Jakou jste měl úspěšnost?

Pár gólů jsem dostal, nebudu lhát, ale několik střel jsem i chytil.

Je o patnáct let starší než vy. Baví se i s mladými?

Jo, je vidět, že mu nejsme lhostejní a baví se se všemi. Mladí hráči zase chodí pro rady za ním a ptají se ho. Co on všechno dokázal, to je neskutečné. My mladí se zajímáme, jak se můžeme zlepšit a s čím nám může pomoct.

A co říká?

Snaží se pomáhat, poradit. Je to skvělý profesionál a dobrý chlap.