Jak na Portugalce? Šilhavý zůstane u tří stoperů, ale co s Kuchtou, když má Schicka

Nastoupí národní mužstvo v rozestavení zase se třemi stopery?

Nasadí kouč dva typické útočníky, nebo hrotového hráče budou doplňovat spíš křídla?

Česko - Portugalsko v sobotu od 20.45 hodin ONLINE

Česko jde do nadcházejících zápasů proti Portugalsku a Švýcarsku takřka v plné síle, což v posledních měsících nebývalo.

Patrik Schick, s Cristianem Ronaldem nejlepší střelec loňského mistrovství Evropy, chyběl kvůli zdravotním potížím v březnovém (baráž o MS ve Švédsku) i červnovém termínu.

Antonín Barák zmeškal kvůli zlomenému malíčku na noze čtyři červnová utkání v Lize národů. Oba už jsou fit.

Když nepočítáme dlouhodobě zraněné stopery Čelůstku s Kalasem, z adeptů na základní sestavu chybí jen defenzivní záložník Michal Sadílek, možná ještě univerzál Tomáš Holeš a stoper či záložník Ladislav Krejčí mladší.

ANKETA: Kdo by měl proti Portugalsku nastoupit? Vyberte základní jedenáctku pro duel v Lize národů

I proto má kouč Jaroslav Šilhavý tentokrát příjemné starosti.

Vaclík, nebo Staněk?

I když Jindřich Staněk podává za Plzeň mimořádné výkony a má největší podíl na senzačním postupu týmu do Ligy mistrů i suverénním postavení v české lize, do brány se nejspíš postaví Tomáš Vaclík, dlouholetá reprezentační jednička.

Kdykoli za národní mužstvo v Šilhavého éře nastoupil, nezklamal. Naopak vždy patřil k nejlepším hráčům týmu. Na jeho formě a spolehlivosti se nepodepíše, že se Olympiakosu nedaří. Díky Vaclíkovi aspoň prošel kvalifikací do Evropské ligy.

Tři stopeři

Ve všech šesti mezistátních zápasech letošního roku český tým nastoupil v základním rozestavení se třemi stopery. V baráži ve Švédsku, v přípravě ve Walesu i v červnu v Lize národů.

„Není důvod to měnit,“ poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý.

Jakub Brabec a David Zima, ti odehráli dosud všechna utkání v kalendářním roce 2022. V jejich případě opravdu není důvod ke změně.

Třetím do party by mohl být Václav Jemelka z Plzně, nebo sparťan Jaroslav Zelený, který v klubu až na výjimky nastupuje právě ve středu obrany. Právě jeho jméno Šilhavý zmínil jako možnost.

Stabilní obránce Vladimír Coufal se nabízí na pozici tzv. pravého wingbacka. Vlevo může hrát i Zelený, ale pravděpodobnější variantou je Milan Havel, překvapit může kouč Lukášem Masopustem, který se však líp cítí vpravo.

Z obránců je v nominaci ještě stoper Ondřej Kúdela.

Do záložní řady je značný přetlak. Jsou zde dvě místa po spíš defenzivní hráče. Jedním z nich bude určitě kapitán Tomáš Souček. Náhradou za zraněného Sadílka je typologicky nejblíž Lukáš Kalvach.

Jenže je tu také uzdravený Barák, který je ofenzivním typem záložníka. Pokud by nebyl v základní sestavě, bylo by to obrovské překvapení.

Pokud chce mít Šilhavý na hřišti tři středové hráče, nezbude místo na jedno z křídel. V tom případě by musel upravit „své“ rozestavení ze 3-4-3 na 3-5-2.

Nebo lze proti Portugalcům vyrukovat s hodně ofenzivní sestavou s Barákem vedle Součka a k tomu třemi útočnými hráči?

Schick na hrotu chybět nebude. Na pravé křídlo se nabízí Václav Černý, který si z Twente přivezl výbornou formu, nebo Masopust.

Vlevo je nachystaný Adam Hložek, v reprezentaci spolehlivý Jakub Jankto či Adam Vlkanova, který v červnu v Portugalsku debutoval a po nedávném přestupu do Plzně hraje velmi dobře.

„Jankto je v reprezentaci dlouhodobě, léta působil v zahraničí, teď se rozhodl vrátit. Vím, na jeho poměry nemá oslnivou formu, ale když za reprezentaci hrál, mohli jsme se na něj spolehnout,“ zdůraznil Šilhavý.

A co s hrotovým útočníkem Janem Kuchtou? Ve Spartě se v úvodu sezony trápí, ale v červnu v Lize národů mu styl národního mužstva sedl a pro soupeře byl nejnebezpečnějším českým hráčem.

„Kuchta na minulém srazu předvedl, že dokáže být velmi platným hráčem, a na to spoléháme,“ poznamenal Šilhavý.