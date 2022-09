Cítím se skvěle, chybí jen góly. Barák o přestupu, Fiorentině i reprezentaci

Ne, kouč českému středopolaři, který je od srpna novou akvizicí Fiorentiny z Hellasu Verona, nic nevyčítal, nekritizoval ho.

„Dělal si legraci, ale sám vím, že je to zatím bída. Měl jsem mít už tři čtyři góly a ne jen jeden,“ poznamenal Barák v rozhovoru s novináři během reprezentačního srazu.

S národním mužstvem se chystá na nadcházející utkání v Lize národů proti Portugalsku a ve Švýcarsku.

Máte za sebou úvodní měsíc v novém angažmá. Jaký je váš první dojem?

Stadion, fanouškovská základna, tréninkové centrum - všechno nádhera. A to příští rok klub otevře nové tréninkové centrum za sto milionů eur, bude podobné, jako má Tottenham. Co jsem viděl na videu, bude to bomba. Zvedne kredit klubu i celého italského fotbalu.

Ale výsledky zatím za moc nestojí. Vyhráli jste až v neděli nad Veronou, odkud jste přišel, v předchozích šesti duelech včetně Konferenční ligy jste uhráli jen tři remízy. Nebylo už v klubu dusno?

Pro mě byl poslední zápas hodně zvláštní. Výsledkově se nám nedařilo, ale herně to nebylo špatné. I v Konferenční lize remíza s Rigou a porážka v Istanbulu s Basaksehirem neodpovídala průběhu utkání. I proto jsme už napětí cítili. S Hellasem jsme to museli zvládnout za každou cenu. I kdybychom měli míče kopat na tribunu a lidi by nás vypískali.

Vyhráli jste 2:0, takže před reprezentační přestávkou je klid. Máte ho i vy, i když jste gól nedal, jak chce po vás trenér?

Pro mě je pozitivní, že se do šancí dostávám, to je hodně důležité. Někdy vám tam spadne haluz, nastartujete to a pak vám tam padne všechno. Věřím, že to protrhnu a budu produktivní. Právě klid ve vápně a zakončení, to je teď naše největší slabina.

Jinak se cítíte dobře?

Super. Když přijdete do nového prostředí, je to takový impulz, začátky jsou příjemné, k tomu očekávání, nová motivace. I zdravotně se cítím skvěle, to je důležité.

Proč právě Fiorentina?

Můj odchod z Verony se řešil už někdy v dubnu. Nejdřív jsem se osobně sešel se sportovním ředitelem Neapole, vypadalo to, že je to na dobré cestě. V druhé polovině května, kdy jsem kvůli zranění nehrál, se do toho vložila Fiorentina.

Barák o Češích ve Fiorentině Antonín Barák je čtvrtým českým fotbalistou, který obléká fialové barvy klubu z krásné Florencie. Po nedávném pohárovém utkání s RFS Riga se potkal s Lubošem Kubíkem, který kvůli Fiorentině utekl z republiky ještě v létě 1989 čili před pádem komunismu. „Nevyhráli jsme, sice jsem dal gól, ale nálada nebyla moc dobrá. Říkal jsem si, že není vhodné, abych se ukazoval někde ve městě na večeři. Ale když už tady Luboš Kubík byl, nemohl jsem mu to udělat. Bylo to milé setkání, v klubu je dobře zapsaný, lidi ho tu mají rádi. I Tomáše Ujfalušiho, který byl kapitánem, hrál tu čtyři sezony a tým dovedl do Ligy mistrů. A samozřejmě vzpomínají i na Tomáše Řepku.“

Neapol je přece víc.

Já jsem rád, jak to dopadlo. Ne vždycky to jde podle přání hráče, taky klub chce pro sebe to nejlepší. Jsem spokojený po všech stránkách, pro mě super krok.

Vyšlo to až koncem srpna. Neztrácel jste naději, že se přestup povede?

Ne, vůbec ne. Už od loňského prosince jsem věděl, že v létě půjdu pryč. I kvůli financím mě Verona potřebovala poslat dál, takže jsem byl v klidu. Jen jeden den jsem měl krizi, někdy na začátku srpna.

Co se stalo?

Šlo o jednání určitých lidí s jedním klubem. Ale i tak jsem věděl, že v srpnu půjdu jinam. Je mi sedmadvacet a přestupní trh pro tyhle hráče začíná později, už nejsem nejmladší.

Oficiálně z Verony hostujete. Můžete se příští léto do Hellasu vrátit?

Je tam povinná opce, takže je to bráno jako přestup. Ve smlouvě jsou dvě podmínky, které lze splnit. Jde o to, jak budu hrát já a jak se bude dařit mužstvu. Věřím, že v průběhu jara bude už jasno a nebude se to muset řešit v létě.

A i kdyby?

Pak je tam nepovinná opce, která by se dala využít, kdyby se nedařilo mně nebo týmu. To se tak dělá. Fiorentina se mnou počítá dlouhodobě, nebrali mě jen na rok.

Po příchodu jste hned nastoupil v základní sestavě. Překvapilo vás to?

Když se to domluvilo, tak mi trenér řekl, že když stihnu aspoň jeden trénink, tak budu v základu. Tak jsem se na to připravil. V pátek jsem absolvoval lékařskou prohlídku, v sobotu šel na trénink a v neděli hrál.

V sobotu si poprvé od března zahrajete za národní mužstvo. Naposledy v červnu jste kvůli zlomenině malíčku reprezentaci chyběl ve čtyřech zápasech Ligy národů, dvakrát proti Španělsku, jednou proti Švýcarsku a Portugalsku. Už to přebolelo?

Každý zápas, který nemůžu hrát, mě mrzí. A je jedno, jestli je to v reprezentaci, nebo v klubu. Každý je pro mě důležitý. V malíčku jsem měl tři zlomeniny, chvíli jsem s tím za klub hrál, ale pak už jsem nemohl dát nohu ani do boty. Věděl jsem, že to musím vyléčit, a byl s tím smířený. Aspoň jsem si národní mužstvo užil jako fanoušek.

V sobotu v Edenu budete na hřišti. Jaké jsou šance Česka proti Portugalsku?

Portugalci jsou favoritem, ale už se stalo mnohokrát, že vyhrál outsider. Přijde mi, že fotbal se vyrovnává, výsledky jsou pro lidi zajímavější. To samé čekám i tady. Hrajeme doma a jsme na tom dobře. Někdo má lepší formu, jiný horší, ale to teď nic neznamená. Myslím si, že uspět můžeme.

Asi se moc nepotkáte s míčem, jste na to připravení?

Toho se nebojím. Jasně, Portugalci mají silný tým, na všech postech kvalitu. Ale naším stylem je můžeme překvapit. Když se dobře připravíme takticky a sedne nám to, můžeme hrát s každým. Asi určitě přijdou krizové momenty, ale i tak nesmíme být pasivní a nepustit je do velkého tlaku, abychom neztráceli síly.

Připravujeme se speciálně na Cristiana Ronalda?

Chystáme se na všechny, je jedno, jestli hrát bude, nebo ne. Ve vápně je extrémně nebezpečný, ale taky mají hráče s lepší formou. Třeba Leao z AC Milán, podle mě je to nejlepší hráč italské ligy. Já jsem spíš zvědavý, jak budou fungovat jako celek než na jednotlivce.

Česko - Portugalsko v sobotu od 20.45 hodin ONLINE

Není Portugalsko dnes silnější bez Ronalda?

Záleží, jak se na to díváte. Juventus bez něj někdy odehrál i lepší zápasy. Ale on je tak skvělý hráč, že i když v průběhu utkání mužstvu tolik neprospívá, tak pořád má něco navíc. V útočné fázi dokáže rozhodnout. Myslím si, že není na místě mluvit o tom, že tým je lepší bez svého nejlepšího hráče, i když to tak někdy vypadá.

Budou Portugalci v Praze hrát jinak než v červnu doma?

Velké týmy se drží své filozofie, takže nečekám velkou změnu. Budou si chtít prosadit svůj fotbal, svůj styl hry. Kdyby něco měnili, tak by riskovali. V reprezentaci během srazů nemáte moc času něco zásadně změnit.