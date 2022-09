Šilhavý: Věnovat pozornost jen Ronaldovi nejde. Ale všímat si ho musíme

Fotbalisté sehrají předposlední zápas v elitní skupině Ligy národů a teoreticky už v sobotu večer můžou mít jistou záchranu.

Vedle vítězství nad Portugalskem by k tomu potřebovali i nulu Švýcarska, konkurenta v boji o udržení a závěrečného protivníka, který ztrácí bod a hraje ve Španělsku.

Kouč Šilhavý věří, že Čechům pomůže faktor Eden. Doma reprezentanti jedenáctkrát za sebou neprohráli a zaskočili tu velké týmy jako Anglii, Belgii či Španělsko.

Česko - Portugalsko v sobotu od 20:45 hodin ONLINE

V čem tkví kouzlo Edenu?

Ne nadarmo se říká, že diváci a domácí stadion tvoří dvanáctého hráče. Když fanoušci vytvoří báječnou atmosféru, hraje se líp. Hráči jsou vybičovaní přehrát soupeře. To, že se nám to daří, je jen dobře. Byli bychom určitě rádi, kdyby to platilo i po sobotním zápase.

Portugalcům jste v červnu 0:2 podlehli. Co bude potřeba udělat pro lepší výsledek?

Víme, jak skvělé mužstvo mají. Skvělí fotbalisté, silný, špičkový tým. V Portugalsku jsme neodehráli dobře první poločas, ale ve druhém jsme naznačili, jak se dá jeho obrana překonat. Dostali jsme se do třech šancí, Vlkanova měl velkou příležitost.

Co by tedy na Portugalce mělo platit?

Zmínil jsem tu aktivitu. Po zisku míče se nebát jít rychle dopředu, nabíhat ve sprintu, dostávat se do šancí. Jak jsem řekl, Portugalsko je skvělý tým, to musím vyzdvihnout. Pokud nás zatlačí do defenzivy, je nutné, abychom po zisku balonu byli odvážní. Hlavně ho hned neodevzdat! A hlavně jenom nebránit, musíme být nebezpeční směrem dopředu.

A na Ronalda, kterého se vám povedlo ubránit v Lisabonu?

Musíme si ho všímat, i když se zrovna hraje jinde. On se tolik nezapojuje do obrany, ale jakmile někde vypadne balon, uhání do brejku a při té jeho rychlosti se hůř zastavuje. Důležité bude nenechat ho ani chvíli volného. Ale obrátit pozornost jen na Ronalda by nebylo dobré.

Proti posledním zápasům máte k dispozici oporu Patrika Schicka, vrací se téměř po roce. Jak zásadní to pro vás je?

Patrik je rozdílový hráč. V minulé sezoně to ukázal, vždyť se pral s Lewandowským o krále střelců bundesligy. Jak ho sleduju a mluvím s ním, tak vidím, jak je natěšený. Chce dávat góly, chce se ukázat našim fanouškům po delší odmlce.

Dokázal byste ho srovnat s Ronaldem?

Řekl bych, že je to tak padesát na padesát, na Euru dali stejně gólů. (úsměv) Pojetím hry jsou samozřejmě odlišní, Ronaldo si po hřišti chodí, kam chce. Schick je vyloženě koncový hráč do vápna, hroťák.

Nejen on ale z klubu nedorazil v nejlepším rozpoložení. Třeba útočníci nedávají moc branek, padá jim to tam aspoň na tréninku?

Padá. Jsou v dobré náladě a věřím, že to přenesou na hřiště. Že se klukům v klubech nedaří, je jedna věc, ale mnozí přijeli s tím, že je to tady nakopne. Třeba právě Patrik Schick je hladový po gólech a věřím, že to v sobotu večer ukáže.

Jasno o sestavě už máte?

Mužstvo je v pořádku až na Kubu Jankta, ten má zdravotní problém a uvidíme, jak moc vážné to je. Jinak jsou všichni připravení, natěšení. I já se těším. A pokud se nestane nic výjimečného, sestavu víme. Jestli to bude se třemi stopery? Nechte se překvapit. I ohledně brankářů, to je věčné téma. Nechci teď prozrazovat ani tento post.