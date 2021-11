Třetí útočník? Nejblíž pozvánce je Krmenčík: Výkony rostou, ale chování...

Hlavní kouč Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým to stejně udělali už minule: v říjnu bylo na seznamu nejprve dvaadvacet fotbalistů a třetím do party k Patriku Schickovi a Matěji Vydrovi se premiérově stal Jan Kuchta.

Slávistická útočná jednička tentokrát figuruje už v původní nominaci, protože reprezentační eso Schick kvůli poraněným vazům v kotníku schází.

Kdo tedy Kuchtu s Vydrou po víkendu doplní?



Ze tří jmen z listu náhradníků, která zmínil Šilhavého asistent Chytrý, je za současných okolností nejblíž pozvánce Krmenčík.

Trenéři jej mají prověřeného, znají ho, hraje pro něj i rostoucí minutáž na hostování ve Slavii.

„Angažmá ve Slavii zvolil po sportovní stránce určitě správně. Vrátil se do českého prostředí, do špičkového klubu, který hraje evropské poháry,“ prohlásil Chytrý. „V širší nominaci je na základě dlouhodobé výkonnosti. Pokud bude ve formě, počítáme ho mezi kvalitní hráče, kteří by mohli týmu pomoct.“



Dlouhodobou výkonnost na nominační tiskové konferenci zmínil víckrát. Je to jeden z faktorů, který je pro kouče národního mužstva při skládání týmu důležitý: „Vycházíme z aktuální formy, z toho, jak kluci hrají v klubech, zda potvrzují výkonnost dlouhodobě,“ pravil Chytrý.

Krmenčík se navíc o víkendu v novém klubu konečně prosadil také ze hry, gólem v nastavení dorazil Plzeň. „Jeho výkony mají vzrůstající tendenci. Potřeboval se dostat do aktuálního fyzického stavu a pokud bude optimálně připravený, o jeho kvalitě nepochybujeme.“

Co však drobné pochyby způsobit může, je Krmenčíkovo chování kolem souboje s bývalým zaměstnavatelem. Provokace směrem k celku, v němž prorazil do velkého fotbalu.

„Můj názor je, že jeho chování směrem k Plzni nebylo ideální, mohlo tam být víc respektu. Ale to je Michaelova záležitost, to si musí vyhodnotit on,“ reagoval Chytrý.



I tak má Krmenčík v pomyslném závodu náhradníků před ostatními náskok.

Milan Škoda (vlevo) a Tomáš Pekhart, zbylí dva útočníci-náhradníci.

Tomáš Pekhart, který se rovněž účastnil letního mistrovství Evropy, chyběl Legii Varšava v posledních čtyřech zápasech kvůli zranění, navíc se svezl s výkony celého týmu. Loňský mistr je po třinácti kolech na sestupových příčkách a jeho nejlepší kanonýr dal jen dvě branky.

Překvapivě by vyzněla i dodatečná nominace Milana Škody. Pětatřicetiletý veterán sice má reprezentační zkušenosti a Šilhavý s ním pracoval ve Slavii, ale aktuálním pohledem čísel nijak nezáří. Po návratu do Česka v barvách Mladé Boleslavi vstřelil tři góly v prvních dvou kolech, od té doby se prosadil jen jednou v půlce září.

Poslední reprezentační sraz roku začne v pondělí 8. listopadu. A zvykem bývá, že právě tehdy trenéři jméno třiadvacátého fotbalisty oznámí.