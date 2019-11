Ukončí čekání na výhru? Fotbalisté Zlína i Olomouce se souží

Neboť také pouze čtyři vyhráli a v sedmi remizovali, nejvíc v celé soutěži. Na vítězství čekají šest kol. Dočkají se na půdě dvanáctého Zlína, jenž nevyhrál dokonce už devětkrát za sebou?

Zlín vs. Olomouc Online reportáž v sobotu od 14:30

Těžko, pokud nezlepší defenzivu.

Hanáci v posledních třech zápasech inkasovali sedm gólů. Lhostejno, zda chytá Reichl, nebo zkušený Buchta, jenž se po zranění vrátil do brány. „V obraně je něco špatně a na to se musíme zaměřit. Dáváme hodně branek, ale dost jich také inkasujeme. Na Spartě dáme tři, na Baníku dvě, ale dvě nebo tři také dostaneme. To zkrátka není možné,“ hromoval na klubovém webu trenér Radoslav Látal.

Ostatně jako naposledy doma proti Mladé Boleslavi. Vynikající výkon, vedení 2:0, pak dvouminutový zkrat a plichta 2:2. „Víme, kde máme rezervy. Jsou to především nedohraná utkání, ve kterých jsem přišli minimálně o šest bodů, to nás hodně mrzí,“ lituje Látal. „Nevydařily se nám závěry utkání, kdy jsme několikrát přišli o vítězství. Ať už to bylo se Slováckem, Boleslaví nebo Bohemkou. Stát se to může jednou, dvakrát, ale ne několikrát po sobě.“

Zlínu mají Hanáci co vracet; v minulém ročníku je poněkud překvapivě vyřadil v prvním kole play off skupiny o Evropskou ligu. I tehdy Fastav vedl Jan Kameník, který se po konci Csaplára stal znovu hlavním koučem. „Jeho styl hry tedy hráči znají,“ věří Látal. „Minule s Plzní předvedl Zlín velice kvalitní výkon. Byl na něm vidět podpis nového trenéra,“ vypíchl remízu 1:1.

Už žádné ztráty před vlastními fanoušky. S tímto předsevzetím jdou Zlínští do druhé poloviny základní části. Poklonu jim vysekli trenéři Slavie, Jablonce i Mladé Boleslavi, jenže jsou doma třetím nejhorší týmem v lize se ziskem sedmi bodů.

Jednu černou šňůru proti Plzni přerušili - zásluhou Tomáše Wágnera skórovali po 484 minutách.

„Cítím, že v mužstvu je vnitřní síla, že to doma konečně zlomíme ve tři body,“ pronesl Kameník. Starosti má však se sestavou. Dlouhou řadu zraněných rozšířili Jiráček s Hnaníčkem, kteří si proti Olomouci odpykají disciplinární trest.

Kdo ukončí čekání na vítězství?

Nepřekvapilo by, kdyby nikdo.

Olomouc v posledních čtyřech zápasech venku remizovala.