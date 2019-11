Už tak neriskujeme v obraně, líčí Rakovan. Těší ho zlínský vzestup

„Už nehrajeme tak na riziko. Za pana Csaplára jsme se snažili o ofenzivní fotbal, který je strašně náročný fyzicky. Teď se přidalo v obraně více taktiky,“ vypíchl slovenský čahoun, který vychytal nulu v Příbrami a doma pomohl osmi zákroky k remíze s Plzní.

Tak hodně jako v pondělí proti Plzni jste si dlouho nezachytal, že?

Jsou to specifické zápasy. Člověk nemá co ztratit. Plzeň hraje do plných, musí zvítězit. My jsme dobře zatáhli v obraně. Ustáli jsme to dobře takticky, přežili prvotní tlak, měli i štěstí. Tomáš Wágner pomohl gólem, máme dobrý plusový bod, na který musíme navázat proti Olomouci.

Je to u vás o prvním zákroku? Když se povede, tak to pak jde?

Dobrý první zákrok jsem měl i předtím proti Mladé Boleslavi, ale zápas nedopadl dobře. Je to souhra okolností. Proti Plzni jsme hráli kompaktně, něco mě trefilo, něco jsem chytil.

A jednou vám pomohl Petr Buchta, který vykopl míč na brankové čáře patičkou. Co jste říkal na jeho efektivní zásah?

Jsme dohodnutí, že když se mi něco nepodaří, tak zaskočí obránci. Chytil to perfektně. Musím mu poděkovat. Byly tam i jiné věci v defenzivě, které kluci zvládli výborně. Inkasovali jsme, ale těžko se to brání. Nakonec jsme mohli v závěru vyhrát. Bohužel nejsme efektivní, trápí nás to celý podzim. Od gólmana až po útočníky. Pracujeme na tom, přepnuli jsme na bojovnost a v zápasech je to vidět.

Obrana se neustále mění, teď vypadli vykartovaní Jiráček s Hnaníčkem. Štve vás to hodně?

Tohle k fotbalu patří. Jsme jeden tým. Každý je připravený na svoji šanci a nevidím v tom žádný zásadní problém. Ale máte pravdu, není dobré každý zápas rotovat sestavou. Bohužel poslední měsíc se potýkáme se spoustou zranění. Musíme to brát jako realitu a soustředit se na nejbližší zápas.

V obraně nastupují i dorostenci. Jaké to pro vás je?

Pracují tvrdě a svědomitě a čekají na svoji šanci. Je na nás zkušených a starších hráčích, abychom je podrželi a dosáhli týmového úspěchu.

Martin Cedidla se na pravém kraji obrany už zabydlel. Co říkáte na jeho výkony?

Na konci loňské sezony odehrál výborné zápasy v play off. Nikdo ho neznal, nikdo od něho nic nečekal. Na svůj věk sedmnácti let působí neuvěřitelně klidně. Celou kariéru má před sebou a bude jen na něm, jak k tomu přistoupí a kam povedou jeho kroky.

I když jste protáhli čekání na vítězství na devět kol, pondělní remíza vás vynesla v půlce základní části z předposledního místa na třinácté. Povzbudilo vás to?

Každý bod, každý postup v tabulce má na člověka vliv. Na psychiku, na sebevědomí do dalších zápasů. Když se podíváte na tabulku, tak placebo efekt funguje.

Po 484 minutách jste v lize skórovali. Spadl vám balvan ze srdce?

To je strašně dlouhá doba. Asi to tak mělo být, že jsme dali gól proti jednomu z nejlepších mančaftů ligy. Kluci pracují na 120 procent a teď se to trochu zužitkovalo. Když budeme takhle poctivě pracovat dál, tak výsledky se dostaví. Máme kvalitní kádr, výborné zázemí.

V sobotu hostíte Olomouc, proti níž jste odchytal v jarním play off oba zápasy a postoupili jste. Co čekáte od nadcházejícího duelu?

Zůstali tam stejní hráči, odešel jen Kalvach do Plzně. Bude to úplně jiný zápas než proti Plzni. Ta často držela míč. Bude důležité utkání zvládnout takticky, nikam se nehrnout. Nemusíme ho rozhodnout hned na začátku, je potřeba být trpěliví a stále věřit věcem, které trénujeme a které nám přinášejí úspěch.