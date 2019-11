Sparta jede bez Kangy do Jablonce, Slavia i Plzeň hrají v neděli doma

Šestnácté dějství nejvyšší soutěže začíná dvěma pátečními předehrávkami: Mladá Boleslav se doma střetne s Bohemians a ostravský Baník ve slezském vyzve trápící se Karvinou, jež nasčítala čtyři porážky za sebou.

Zbytek duelů je rovnoměrně rozložený do obou víkendových dnů, tři střetnutí (včetně Jablonec - Sparta) jsou na programu v sobotu, zbytek v neděli – v akci bude Plzeň i Slavia.

Pak nejvyšší soutěž přeruší reprezentační přestávka, Češi nejprve hrají ve čtvrtek s Kosovem a o tři dny později uzavřou kvalifikaci v Bulharsku.

FK Jablonec - Sparta Praha sobota 17.00, sudí Královec, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal. Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Vindheim, Hašek, Krejčí, Trávník, Hložek - Kozák.

Před čtyřmi měsíci se Jablonci rozpadla defenziva – stoper Plechatý jako host ze Sparty nastoupit nemohl (a nesmí ani teď), Jugas byl zraněný. Na Letné tak musel naskočit Váňa ze třetiligové rezervy a byť hosté padli 0:2, vedl si obstojně.

Jablonecký kouč Rada tentokrát může počítat s Jugasem, to Sparta se musí vyrovnat se zásadní absencí: kvůli čtyřem žlutým kartám schází klíčový záložník Guélor Kanga.

„Určitě to bude zásah, protože trojice záložníků už byla ustálená. Na druhou stranu i v zápase v Budějovicích i v Opavě jsme dali na závěr Krejčího a střed vypadal velmi dobře. K dispozici už máme také Mandjecka, takže věřím, že si s absencí Kangy poradíme,“ prohlásil kouč Václav Jílek.



Sparta se zvedla, díky triumfu v Opavě (1:0) vůbec poprvé v ročníku nasbírala dvě ligová vítězství za sebou.

Proti Jablonci se jí navíc daří, z posledních osmnácti zápasů mu podlehla pouze jednou, na startu jara 2017 prohrála na severu Čech 1:3.

„Bude to velmi důležité utkání, ztrácíme na ně tři body. Chceme se po těch nadějných zápasech odlepit ze šestého místa a jít nahoru,“ prohlásil sparťanský asistent Michal Horňák.



„Každý soupeř je k poražení. Na druhou stranu, každý soupeř má svou kvalitu. Sparta má teď sérii, kdy se jim dařilo a vyhrávali. Musíme se dobře připravit a pokusit se doma zvítězit,“ podotkl jablonecký trenér Petr Rada.



Fastav Zlín - Sigma Olomouc sobota 14.30, sudí Orel, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Matejov, Cedidla, Buchta, Bartošák - Fantiš, Podio, Janetzký, Čanturišvili - Wágner, Poznar. Olomouc: Buchta - Hála, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, González - Yunis.

Zlín se stále nedokázal vymanit z krize, devětkrát po sobě nevyhrál. Byť poslední plichta s Plzní (1:1) může být pro třinácté mužstvo ligy vzpruhou.

„Nejsme v situaci, kdy bychom mohli jakéhokoliv soupeře podcenit nebo si zahrávat s tím, že k duelu s Olomoucí přistoupíme jinak než k utkání s Plzní. Utkání bychom chtěli zvládnout a získat body, které nutně potřebujeme. Rádi bychom měli větší klid na práci během reprezentační přestávky,“ uvedl zlínský kouč Jan Kameník.

Olomouc se pokusí ukončit sérii šesti ligových zápasů bez vítězství – jednou prohrála a pětkrát remizovala, nerozhodných výsledků má ze všech nejvíc. Naposledy získala tři body 13. září proti zoufalé Opavě (2:0).

„Víme, kde máme rezervy. Jsou to především nedohraná utkání, ve kterých jsem přišli minimálně o pět nebo šest bodů, ta nás hodně mrzí. Druhá věc je ta, že dostáváme hodně gólů,“ podotkl trenér Radoslav Látal.

1. FK Příbram - SFC Opava sobota 14.30, sudí Rejžek, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Šimek, Kodr, Cmiljanovič - Soldát - Polidar, Dramé, Rezek, Zeman - Škoda. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Sus, Zavadil, Šulc, Stáňa - Juřena, Dedič.

Ani Příbrami se nedaří, osmkrát za sebou nezvítězila. Během toho období získala pouhé dva body za dvě domácí remízy 0:0.

„Opava se po změně trenéra snaží hrát ofenzivněji, do útočné fáze ve větším počtu hráčů. Ale doufám, že na to budeme dobře připraveni. Zápas bude obrovsky těžký, oba mančafty hrají o moc, ale musíme to zvládnout,“ prohlásil příbramský trenér Roman Nádvorník.



Opava už dlouhých třináct kol nezvítězila a poslední čtyři ligové zápasy prohrála, navíc už 400 minut neskórovala.

„Máme s tím problémy, nemůžeme to protrhnout. Výsledky se samozřejmě projevují na naší náladě. Je tam útlum, ale snažíme se být stále pozitivní a přemýšlet dopředu. V Příbrami už to musíme zvládnout, Za každou cenu už musíme něco udělat,“ burcuje zkušený záložník Pavel Zavadil.

Slavia Praha - FK Teplice neděle 17.00, sudí Pechanec, poslední zápas 5:1 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu, Olayinka - Tecl. Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, P. Mareš - Žitný, Kodeš, Kučera (Moulis), Hyčka - J. Mareš, Vyhnal

Slavia se vrátila z Barcelony povzbuzená remízou 0:0 a v neděli vyzve Teplice, na které se jí dlouhodobě daří – v nejvyšší soutěži je porazila šestkrát za sebou a nepodlehla jim celkem desetkrát v řadě.

Teplice navíc na Slavii nevyhrály od památného triumfu 7:0 v srpnu 2013.

„Pro Teplice jde o v uvozovkách jednodušší zápas, na kterém se chtějí výkonem chytit. Nesmíme nic podcenit, nesmíme koukat na jejich zápas s Budějovicemi, ale na předchozí výkony, které byly velice dobré. Očekávám tuhý odpor Teplic, úpornou defenzivu,“ uvedl kouč Jindřich Trpišovský.



Jeho svěřenci aktuálně drží sérii 21 ligových zápasů bez porážky, to tepličtí fotbalisté už třikrát po sobě nedokázali zvítězit.

„Musíme se určitě rehabilitovat! Slavie je ale rozjetá, bude to velmi těžké utkání,“ prohlásil trenér Stanislav Hejkal, který bude v Praze postrádat vykartovaného útočníka Jakuba Řezníčka.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec neděle 14.30, sudí Proske, poslední zápas 2:1 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba, Hořava, Hloušek - Krmenčík. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský, Baluta, Potočný - Musa.

Plzeň už na vedoucí Slavii ztrácí 11 bodů, protože z posledních čtyř kol vyhrála jedinkrát – nad Ostravou (3:0). „Samozřejmě musíme napravovat naše ztráty z posledních zápasů,“ uvědomuje si trenér Pavel Vrba.

„Jsme v roli, kdy potřebujeme zvítězit, a k tomu nevede jiná cesta než přes útok. Budeme chtít být ofenzivní,“ dodal kouč Plzně, která s Libercem už čtrnáct ligových zápasů neprohrála.

Liberci se poslední dva duely povedly, oba zvládl se třemi vstřelenými brankami.

„Jsme rádi, že jsme před Plzní udělali důležité body,“ kývl trenér Pavel Hoftych. „Musíme být pevní v defenzivě. Těžko se dá asi očekávat, že bychom tam branku neinkasovali. Z toho vychází, že musíme nějaké branky vstřelit. Pevně věřím, že jsme toho schopni. Můžeme ukázat, kde je náš strop.“

Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko neděle 14.30, sudí Zelinka, poslední zápas 2:0 Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Brandner, Javorek, Schranz - Ledecký. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Kalabiška, Šašinka, Navrátil - Zajíc.

České Budějovice jsou v nevídané formě. Čtyřikrát za sebou vyhrály, ve všech případech navíc nastřílely tři branky! Pokud zdolají i Slovácko, překonají vlastní rekord v samostatné lize.

„Je za tím tvrdá práce. Moc si toho vážíme. Pracujeme na určitých věcech na tréninku a daří se nám to přenášet do utkání. To je to podstatné,“ říká trenér David Horejš. „Teď bude důležité na to navazovat. Musíme dál hrát aktivní fotbal, i když se to ne vždy musí výsledkově povést,“ dodal.



I Slovácko ale překvapuje, je v elitní skupině a navíc postoupilo i do čtvrtfinále poháru. Momentálně drží sérii šesti ligových duelů bez porážky, třikrát za sebou neinkasovalo.

„Budějovice u nás na začátku soutěže nečekaně vyhrály, oplatit jim to by bylo pěkné, ale tým je teď na vítězné vlně. U nás to zase bude o poctivé práci, dobré obraně a přechodu do útoku,“ prohlásil Michal Šmarda, asistent trenéra Slovácka.